"Слишком сексуальная": Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком

Тина Кароль восхищает и "обжигает" поклонников новым чувственным фото. При этом снимок – из уже знакомой ее фанатам черно-белой фотосессии, которая прошла недавно. Певице, похоже, особенно приглянулась эта фотосессия. Да и поклонникам также! Ведь на серии снимков Кароль предстала в весьма необычном для себя образе.

Дело в том, что поклонники исполнительницы привыкли к ее глянцевым "голливудским" образам – волнистые волосы, алые губы, платья в бельевом стиле. А вот в новой фотосессии Тина раскрывается с новой стороны. Певица позирует без привычного насыщенного макияжа или сложной прически, в обычной одежде. Волосы слегка растрепаны, на Тине – кофточка в сеточку.

Певица не смотрит в кадр. Ее глаза закрыты, а половину лица прикрывает рука.

Тина Кароль опять никак не подписала фото, лишь сопроводила его несколькими традиционными хештегами со своим именем, а также указала автора фото - Аня Гончарова.

Загадочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

"Твои волосы - это отдельное искусство"

"Ещё одна чб фотка, мне нравится"

"Ну слишком сексуальная"

"Почему-то напомнило пламя огня на ветру"

"Я не знаю, когда я, женщина, так любуюсь вами, и что мужчины думают о вас"

"Тина, как горячо стало"

"Тин, ты убиваешь своими фотографиями: сколько в них эмоций"

"Черно-белое кино. Воспоминания"

"Тин, нельзя быть такой красивой"

"Ты просто невероятная"

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Также напомним о других фото из черно-белой фотосессии Кароль:

Загадочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту, всети появилось впечатляющие видео. Певица пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками.

Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.