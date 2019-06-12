"Занадто сексуальна": Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком

Чорно-біла фотосесія особливо сподобалася шанувальникам Кароль
Тіна Кароль захоплює і "обпікає" шанувальників новим чуттєвим фото. При цьому знімок – з вже знайомої її фанатам чорно-білій фотосесії, яка пройшла нещодавно. Співачці, схоже, особливо сподобалася ця фотосесія. Так й шанувальникам також! Адже на серії знімків Кароль з'явилася у вельми незвичайному для себе образі.
Справа в тому, що шанувальники виконавиці звикли до її глянцевих "голлівудських" образів – хвилясте волосся, червоні губи, сукні в білизняному стилі. А от у новій фотосесії Тіна розкривається з нового боку. Співачка позує без звичного насиченого макіяжу або складної зачіски, в звичайному одязі. Волосся злегка розпатлане, на Тіні – кофточка в сіточку.
Співачка не дивиться в кадр. Її очі закриті, а половину обличчя прикриває рука.
Тіна Кароль знову ніяк не підписала фото, лише супроводила його кількома традиційними хештегом зі своїм ім'ям, а також вказала автора фото - Аня Гончарова.
Загадкова Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники співачки поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol
Також нагадаємо про інші фото з чорно-білої фотосесії Кароль:
Загадкова Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію, в мережі з'явилося вражаючє відео. Співачка пережила яскраву пригоду, під час подорожі по Америці і поділилася своїми враженнями з шанувальниками.
До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.