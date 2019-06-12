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"Занадто сексуальна": Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2019 - 15:56
"Занадто сексуальна": Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Чорно-біла фотосесія особливо сподобалася шанувальникам Кароль

Тіна Кароль захоплює і "обпікає" шанувальників новим чуттєвим фото. При цьому знімок – з вже знайомої її фанатам чорно-білій фотосесії, яка пройшла нещодавно. Співачці, схоже, особливо сподобалася ця фотосесія. Так й шанувальникам також! Адже на серії знімків Кароль з'явилася у вельми незвичайному для себе образі.

Справа в тому, що шанувальники виконавиці звикли до її глянцевих "голлівудських" образів – хвилясте волосся, червоні губи, сукні в білизняному стилі. А от у новій фотосесії Тіна розкривається з нового боку. Співачка позує без звичного насиченого макіяжу або складної зачіски, в звичайному одязі. Волосся злегка розпатлане, на Тіні – кофточка в сіточку.

Співачка не дивиться в кадр. Її очі закриті, а половину обличчя прикриває рука.

Тіна Кароль знову ніяк не підписала фото, лише супроводила його кількома традиційними хештегом зі своїм ім'ям, а також вказала автора фото - Аня Гончарова.

Тіна Кароль

Загадкова Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

  • "Твоє волосся - це окреме мистецтво"
  • "Ще одна чб фотка мені подобається"
  • "Ну занадто сексуальна"
  • "Чомусь нагадало полум'я вогню на вітрі"
  • "Я не знаю, коли я, жінка, так милуюся вами, і що чоловіки думають про вас"
  • "Тіна, як гаряче стало"
  • "Тін, ти вбиваєш своїми фотографіями: скільки в них емоцій"
  • "Чорно-біле кіно. Спогади"
  • "Тін, не можна бути такою красивою"
  • "Ти просто неймовірна"

&quot;Занадто сексуальна&quot;: Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Також нагадаємо про інші фото з чорно-білої фотосесії Кароль:

&quot;Занадто сексуальна&quot;: Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком

&quot;Занадто сексуальна&quot;: Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком

&quot;Занадто сексуальна&quot;: Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком

Загадкова Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію, в мережі з'явилося вражаючє відео. Співачка пережила яскраву пригоду, під час подорожі по Америці і поділилася своїми враженнями з шанувальниками.

До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.

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