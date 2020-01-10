Слишком быстро растут: Ким Кардашьян умилила редким фото младших детей

Ким Кардашьян с мужем и детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала новое фото детей

Ким Кардашьян – мама 4-х детей, которая посвящает им максимум времени, в том числе и на свое странице в Instagram. В микоблоге звезды то и дело появляются новые кадры с Норт, которая удивляет всех своими нарядами, Сейнта, который недавно отметил день рождения, а также Чикаго и Псалма, которые покоряют просторы сети своей милой внешностью и покладистым характером. Именно о них новый пост Ким.

Чикаго и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Она показала редкий кадр, сделанный несколько месяцев назад. Малыш Псалм лежит в коляске, а Чикаго склонилась над ним. Дети одеты в белые наряды и выглядят как всегда – невероятно милыми. «Нашла эту старую фотографию в моем телефоне несколько месяцев назад. Они становятся такими большими», – написала растроганная мама под снимком.

Поклонники Ким присоединились к Ким, засыпав ее комментариями: «Такие милые», «Они невероятно хорошенькие», «Красивые дети»…

Канье обожает детей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, старших детей Ким родила сама. А вот при появлении на свет младших пара обращалась к услугам суррогатной матери. К такому решению они пришли из-за проблем со здоровьем знаменитой теледивы и бизнесвумен.

Семейство известно своей сплоченностью – звездные родители и их уже достаточно знаменитые дети регулярно совершают совместные поездки, светские выходы и просто обожает домашние посиделки. Так, Ким и Канье часто делятся уютными кадрами, сделанными за совместным досугом с детьми. К слову, рэпер Канье считается просто идеальным мужем и отцом, который без ума как от своей жены, так и от детей.