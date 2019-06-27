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"Сладкий пирожочек": Alyona Alyona взбудоражила сеть постельным фото в одном полотенце


Артистка явно умеет посмеяться над собой

Известная украинская реп-исполнительница Alyona Alyona в последнее время радует своих поклонников яркими снимками. После фото в купальнике пришла пора и постельного кадра.

Пышнотелая артистка опубликовала на своей странице в Instagram забавное фото, на котором она лежит в постели в одном лишь розовом полотенце, которое придерживает на груди. При этом волосы Алены накручены на бигуди, а ее лицо прикрыто смешной маской, вырезанной из обертки гамбургера из известной сети фастфуда.

"Веганський бургер і дієтичну колу, будь ласка!"  - прокомментировала публикацию девушка.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Подписчики 28-летней Алены Савраненко (настоящее имя исполнительницы. - Ред.) живо отреагировали на забавный пост и оставили много комментариев, восхищаясь чувством юмора рэперши.

  • С чувством юмора всё хорошо. Пушка
  • Сама краща маска з усіх
  • Как отдельный вид искусства
  • И этот сладкий пирожочек заверните
  • Блін, ти така крута
  • Я влюбился
  • Ти прекрасна
  • Алёнка, ты просто Бомба! Тепла тебе из Сибири! Сияй Красотка! 
  • Блин, ну какая же классная 
  • Фото суперская. Молодец Алена!
  • Альона, я тебе люблю. Ти - крута！
  • Не понимаю, как можно в такую не влюбиться!
  • Алена - ты просто прекрасна, очень тебя люблю!!!
  • Ааааа велика й смішна, надзвичайна, дякую 
  • Чисто вся правда на лице
  • Ты крута Альона!!! Смешная и настоящая, без понтов! Всего тебе наилучшего по жизни!!!!
  • Українська NETTA
 

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, украинская рэперша Alyona Alyona показала роскошные формы на новом снимке, которое она сделала в Барышевке Киевской области.

Ранее Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.

К слову, украинская исполнительница Alyona Alyona стала героиней американского глянцевого издания Vogue.

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