Еще один розовый купальник: украинская рэперша показала роскошные формы 

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Украинская певица решила искупаться на озере в Киевской области

Alyona Alyona показала пышные формы на новом снимке, которое она сделала в Барышевке Киевской области. Соответствующее фото украинская певица опубликовала в Instagram-сториз.

После того, как сенсация украинского рэпа похвасталась фигурой в розовом купальнике в Барселоне, она решила искупаться в украинском озере.

На снимке 28-летняя Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы. - Ред.) позирует в еще одном розовом купальнике. Очевидно, звезда полюбила этот цвет и таким образом решила в очередной раз привлечь внимание к себе.

"Барселона - Барселоной, а в Барышевке на озере тоже хорошо", - подписала снимок рэперша.

Alyona Alyona показала фигуру на фото в розовом купальнике в Барышевке (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.

К слову, недавно украинская исполнительница стала героиней американского глянцевого издания Vogue.