ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще один розовый купальник: украинская рэперша показала роскошные формы

STYLERПерсоны    26.06.2019 - 21:04
Еще один розовый купальник: украинская рэперша показала роскошные формы
Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Украинская певица решила искупаться на озере в Киевской области

Alyona Alyona показала пышные формы на новом снимке, которое она сделала в Барышевке Киевской области. Соответствующее фото украинская певица опубликовала в Instagram-сториз.

После того, как сенсация украинского рэпа похвасталась фигурой в розовом купальнике в Барселоне, она решила искупаться в украинском озере.

На снимке 28-летняя Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы. - Ред.) позирует в еще одном розовом купальнике. Очевидно, звезда полюбила этот цвет и таким образом решила в очередной раз привлечь внимание к себе.

"Барселона - Барселоной, а в Барышевке на озере тоже хорошо", - подписала снимок рэперша.

Еще один розовый купальник: украинская рэперша показала роскошные формы 

Alyona Alyona показала фигуру на фото в розовом купальнике в Барышевке (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.

К слову, недавно украинская исполнительница стала героиней американского глянцевого издания Vogue.

Alyona Alyona представила новый клип: украинцы в восторге Alyona Alyona выпустила новый клип, который разрывает сеть
Новости Украины Alyona Alyona
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь