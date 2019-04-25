ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Такие сладкие: Дантес умилил самыми любимыми фото с Дорофеевой в Амстердаме

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 17:12
Такие сладкие: Дантес умилил самыми любимыми фото с Дорофеевой в Амстердаме
Дантес и Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

На снимках пара излучает счастье и любовь

Надя Дорофеева и Владимир Дантес продолжают свой сказочный отдых в Европе. Напомним, что поначалу пара с друзьями укатила в Амстердам, откуда буквально засыпали романтичными фото и видео своих поклонников. Надя и Вова показывали свои завтраки, прогулки, вечеринки, влюбленные взгляды… Позже певица и блогер отправились в Париж, где встретились с Потапом и Настей Каменских, а также с Лилией Подкопаевой и ее женихом.

В столице Франции пара также продолжила отдыхать и развлекаться: изучать город, ходить по кафешками и т.д. А недавно Надя Дорофеева прокатилась на самокате прямо на площади у Эйфелевой башни. Что поспешила запечатлеть на память.

Однако Владимир Дантес решил еще раз освежить в памяти недавние эмоции от Амстердама и опубликовал на своей instagram-страничке несколько красочных и очень светлых фото.

Такие сладкие: Дантес умилил самыми любимыми фото с Дорофеевой в Амстердаме

Дантес и Дорофеева

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

На снимках Дантес позирует с Дорофеевой в поле красных тюльпанов. Дантес держит возлюбленную на руках, они искренне улыбаются. Фото буквально пронизаны любовью!

"Альбом, как альбом))) Но мои любимые - сектантские фото)" – как всегда, в шутливой форме подписал серию снимков Владимир Дантес. Судя по всему, под "сектантскими фото" он имел в виду снимок, на котором они с друзьями выстроились в ряд.

Такие сладкие: Дантес умилил самыми любимыми фото с Дорофеевой в Амстердаме

Такие сладкие: Дантес умилил самыми любимыми фото с Дорофеевой в Амстердаме

В любом случае поклонники пары просто пришли в неописуемый восторг от этих фото. Многие отметили, что это очень мило!

  • Такая красивая пара! 
  • Какая красота! Особенно, где вы вчетвером стоите....
  • Слишком мило!
  • Такие сладкие!
  • Какие же вы красивые!
  • Очень красивые фото!)
  • Самая лучшая пара!
  • Ах, какой ты красавчик)
  • Невероятно счастливые фотки, классные!
  • Какие же вы! Обожаю эту серию фоток...
  • Все таки красный цвет особенный)
  • Какие вы здесь счасливые....особенно Надя! Пусть у вас все будет замечательно!
  • Такие котики)

Такие сладкие: Дантес умилил самыми любимыми фото с Дорофеевой в Амстердаме

Напомним, ранее Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами. Певица также позировала в поле тюльпанов в ярком облегающем комбинезоне. 

Хорошо, аж страшно: Дорофеева разоткровенничалась в поле тюльпанов Дорофеевой и Дантесу пришлось бороться за место в электричке по дороге в Париж (фото)
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь