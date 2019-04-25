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Такі солодкі: Дантес розчулив найулюбленішими фото з Дорофєєвою у Амстердамі

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 17:12
Такі солодкі: Дантес розчулив найулюбленішими фото з Дорофєєвою у Амстердамі
Дантес і Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

На знімках пара випромінює щастя і любов

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес продовжують свій казковий відпочинок в Європі. Нагадаємо, що спочатку пара з друзями поїхала в Амстердам, звідки буквально засипали романтичними фото і відео своїх шанувальників. Надя і Вова показували свої сніданки, прогулянки, вечірки, закохані погляди... Пізніше співачка і блогер відправилися в Париж, де зустрілися з Потапом і Настею Каменських, а також з Лілією Подкопаєвою і її нареченим.

У столиці Франції пара також продовжила відпочивати і розважатися: вивчати місто, ходити по кафешками і т. д. А нещодавно Надя Дорофєєва прокотилася на самокаті прямо на площі біля Ейфелевої вежі. Що поспішила зафіксувати на пам'ять.

Однак Володимир Дантес вирішив ще раз освіжити в пам'яті недавні емоції від Амстердама і опублікував на своїй instagram-сторінці кілька барвистих і дуже світлих фото.

Такі солодкі: Дантес розчулив найулюбленішими фото з Дорофєєвою у Амстердамі

Дантес і Дорофєєва

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

На знімках Дантес позує з Дорофєєвою в полі червоних тюльпанів. Дантес тримає кохану на руках, вони щиро посміхаються. Фото буквально пронизані любов'ю!

"Альбом як альбом))) Але мої улюблені - сектантські фото)" – як завжди, в жартівливій формі підписав серію знімків Володимир Дантес. Судячи з усього, під "сектантськими фото" він мав на увазі знімок, на якому вони з друзями вишикувалися в ряд.

Такі солодкі: Дантес розчулив найулюбленішими фото з Дорофєєвою у Амстердамі

Такі солодкі: Дантес розчулив найулюбленішими фото з Дорофєєвою у Амстердамі

У будь-якому випадку шанувальники пари просто прийшли в невимовний захват від цих фото. Багато відзначили, що це дуже мило!

  • Така гарна пара!
  • Яка краса! Особливо, де ви вчотирьох стоїте....
  • Дуже мило!
  • Такі солодкі!
  • Які ж ви гарні!
  • Дуже гарні фото!)
  • Найкраща пара!
  • Ах, який ти красавчик)
  • Неймовірно щасливі фотки, класні!
  • Які ж ви! Обожнюю цю серію фоток...
  • Все таки червоний колір особливий)
  • Які ви тут щасливі....особливо Надя! Нехай у вас все буде чудово!
  • Такі котики)

Такі солодкі: Дантес розчулив найулюбленішими фото з Дорофєєвою у Амстердамі

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами. Співачка позувала у поле тюльпанів в яскравому облягаючому комбінезоні.

Добре, аж страшно: Дорофєєва розчулилася в полі тюльпанів Дорофєєвій та Дантесу довелося боротися за місце в електричці по дорозі в Париж (фото)
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