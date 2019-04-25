Такі солодкі: Дантес розчулив найулюбленішими фото з Дорофєєвою у Амстердамі

Дантес і Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

На знімках пара випромінює щастя і любов

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес продовжують свій казковий відпочинок в Європі. Нагадаємо, що спочатку пара з друзями поїхала в Амстердам, звідки буквально засипали романтичними фото і відео своїх шанувальників. Надя і Вова показували свої сніданки, прогулянки, вечірки, закохані погляди... Пізніше співачка і блогер відправилися в Париж, де зустрілися з Потапом і Настею Каменських, а також з Лілією Подкопаєвою і її нареченим.

У столиці Франції пара також продовжила відпочивати і розважатися: вивчати місто, ходити по кафешками і т. д. А нещодавно Надя Дорофєєва прокотилася на самокаті прямо на площі біля Ейфелевої вежі. Що поспішила зафіксувати на пам'ять.

Однак Володимир Дантес вирішив ще раз освіжити в пам'яті недавні емоції від Амстердама і опублікував на своїй instagram-сторінці кілька барвистих і дуже світлих фото.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

На знімках Дантес позує з Дорофєєвою в полі червоних тюльпанів. Дантес тримає кохану на руках, вони щиро посміхаються. Фото буквально пронизані любов'ю!

"Альбом як альбом))) Але мої улюблені - сектантські фото)" – як завжди, в жартівливій формі підписав серію знімків Володимир Дантес. Судячи з усього, під "сектантськими фото" він мав на увазі знімок, на якому вони з друзями вишикувалися в ряд.

У будь-якому випадку шанувальники пари просто прийшли в невимовний захват від цих фото. Багато відзначили, що це дуже мило!

Така гарна пара!

Яка краса! Особливо, де ви вчотирьох стоїте....

Дуже мило!

Такі солодкі!

Які ж ви гарні!

Дуже гарні фото!)

Найкраща пара!

Ах, який ти красавчик)

Неймовірно щасливі фотки, класні!

Які ж ви! Обожнюю цю серію фоток...

Все таки червоний колір особливий)

Які ви тут щасливі....особливо Надя! Нехай у вас все буде чудово!

Такі котики)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами. Співачка позувала у поле тюльпанів в яскравому облягаючому комбінезоні.