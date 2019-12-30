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"Сладкая парочка": Наталью Могилевскую застали в объятиях женатого известного певца

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2019 - 09:32
"Сладкая парочка": Наталью Могилевскую застали в объятиях женатого известного певца
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица показала закулисные кадры после новогоднего концерта

Наталья Могилевская интригует заявлениями о своем избраннике. Она намекает на то, что даже готова пойти под венец и не скрывает, что абсолютно счастлива, но личность загадочного мужчины раскрывать пока не намерена. Известно, что тайный избранник Натальи пришел поддержать ее во время записи масштабного новогоднего концерта "Ніч суперхітів", съемки котрого состоялись еще в начале декабря в киевском Дворце "Украина". Певица поделилась интригующим кадром из закулисья, на котором позирует в обнику со своим коллегой Потапом.

Артистка стоит в кокетливом черном платье с бахромой и глубоким декольте. Волосы уложены в естественные волны. Из аксессуаров – трендовые заколки с камнями и стразами.

Потап обнял коллегу за плечи и немного наклонился к ней. На рэпере – серые джинсы и черная футболка с забавной надписью и крупным принтом. Стоит отметить, что продюсер находится в отличной физической форме – его спортивную фигуру можно оценить на совместном фото с тренером Андреем Хомицким, который гордится достижениями звездного подопечного.

&quot;Сладкая парочка&quot;: Наталью Могилевскую застали в объятиях женатого известного певца

Фото: Наталья Могилевская и Потап (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники певицы оценили фото. Они не пожалели комплиментов для певицы и отметили, что Поап и Наталья хорошо смотрятся вместе.

  • Сладкая парочка
  • Позитивные
  • Наталия – неимоверная
  • Ну красивые
  • Классные!
  • Наталья - красотка
  • Любимки
  • Наталья, вы лучшая, у вас такой красивый голос
  • Дуже классно

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап отправил на каникулы сына Андрея. Перед отлетом мальчик заехал на студию к звездному папе и они даже объединились в музыкальный дуэт.

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