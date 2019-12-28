"Люблю тебя": Потап с сыном умилили сеть семейным праздничным дуэтом

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер показал музыкальные таланты мальчика

Потап радует поклонников не только своим внешним преображением, ведь за год он заметно похудел и держит себя в отличной спортивной форме, но и душевными снимками с сыном Андреем. Мальчик растет на радость папе талантливым и целеустремленным. Так, он уже работает в качестве ведущего, а также активно занимается спортом, снимает и монтирует блоги. На новом видео в Instagram рэпер показал фрагмент праздничного дуэтного номера с Андреем.

Мальчик в ярко-желтой толстовке играет на тамбурине, а его звездный папа поет за кадром строчку из знаменитой новогодней песни "Jingle Bells".

"Любимый сын улетел, но успел заехать к папе на студию. Я люблю тебя, сынок, с наступающими праздниками!" - поздравил продюсер Андрея.

Подписчики рэпера оценили семейный подряд, а также оставили комплименты для повзрослевшего красавчика-сына рэпера. Также комментаторы поинтересовались, куда именно отправился 11-летний Андрей.

Как он у вас вырос, не узнать

Крутой мальчик

Обожнюю цього красеня

Супер

Это очень даже хорошо

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Потап и его сын душевно поздравили бывшую жену рэпера и маму мальчика, продюсера Ирину Горовую. 20 декабря ей исполнилось 42 года. Поклонники артиста не раз отмечали, что Андрей растет маминой копией.

Потап, в свою очередь, опубликовал черно-белый снимок с Ириной и пожелал ей счастья. Тогда поклонники артиста восхитились тем, что экс-супруги даже после развода сумели сохранить теплые отношения и взаимоуважение.