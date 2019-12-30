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"Солодка парочка": Наталю Могилевську застали в обіймах одруженого відомого співака

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2019 - 09:32
"Солодка парочка": Наталю Могилевську застали в обіймах одруженого відомого співака
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка показала закулісні кадри після новорічного концерту

Наталя Могилевська інтригує заявами про свого обранця. Вона натякає на те, що навіть готова піти під вінець і не приховує, що абсолютно щаслива, але особу загадкового чоловіка розкривати поки не має наміру. Відомо, що таємний обранець Наталії прийшов підтримати її під час запису масштабного новорічного концерту "Ніч суперхітів", зйомки якого відбулися ще на початку грудня у київському Палаці "Україна". Співачка поділилася інтригуючим кадром з закулісся, на якому позує в обнику зі своїм колегою Потапом.

Артистка стоїть в кокетливій чорній сукні з бахромою і глибоким декольте. Волосся укладене в природні хвилі. З аксесуарів – трендові заколки з камінням та стразами.

Потап обійняв колегу за плечі і трохи нахилився до неї. На репері – сірі джинси і чорна футболка із кумедним написом і великим принтом. Варто зазначити, що продюсер знаходиться у відмінній фізичній формі – його спортивну фігуру можна оцінити на спільному фото з тренером Андрієм Хомицьким, який пишається досягненнями зіркового підопічного.

&quot;Солодка парочка&quot;: Наталю Могилевську застали в обіймах одруженого відомого співака

Фото: Наталія Могилевська і Потап (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники співачки оцінили фото. Вони не шкодували компліментів для співачки і зазначили, що Поап і Наталія добре виглядають разом.

  • Солодка парочка
  • Позитивні
  • Наталія – неймовірна
  • Ну красиві
  • Класні!
  • Наталя - красуня
  • Любимки
  • Наталя, ви найкраща, у вас такий гарний голос
  • Дуже класно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап відправив на канікули сина Андрія. Перед відльотом хлопчик заїхав на студію до зіркового тата і вони навіть об'єдналися в музичний дует.

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