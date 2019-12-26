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До неузнаваемости: похудевший Потап поразил спортивной фигурой и рельефом

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2019 - 11:28
До неузнаваемости: похудевший Потап поразил спортивной фигурой и рельефом
Фото: Потап (instagram.com realpotap)

Рэпер буквально преобразился на глазах

Потап вслед за своей женой Настей Каменских всерьез и надолго увлекся спортом. Пара не пропускает тренировки даже на отдыхе, а утренние пробежки вплоть до наступления морозов стали для них привычным делом. Кроме того, влюбленные постоянно занимаются в зале под чутким руководством тренера Андрея Хомицкого. Наставник гордится результатами своих звездных подопечных, а они с удовольствием демонстрируют свое преображение на публике. Так, Потап и его тренер опубликовали в Instagram одинаковые фото из спортзала.

Потап в футболке, шортах, кроссовках и с наколенниками на ногах демонстрирует стройную подкачанную фигуру и стальные бицепсы. Рядом с ним со спины запечатлен тренер, который показывает отменный рельеф.

"К соревнованиям готовы!" - подписал кадр Потап, заинтриговав своим заявлением.

До неузнаваемости: похудевший Потап поразил спортивной фигурой и рельефом

Фото: Потап с тенером Андреем Хомицким (instagram.com realpotap)

Подписчики рэпера не смогли поверить своим глазам – преображение продюсера ошарашило комментаторов.

  • Хорошо похудел
  • Так держать - плоский живот на новый год!
  • Правильно, надо жене соответствовать!
  • Похудел-то как!
  • Леха просто чемпион
  • Как похорошел, вау
  • Який крутий!
  • Так похудел
  • Скоро будешь как Мистер Мускул
  • Потапчик молодчинка
  • Потап, боюсь спросить, сколько вы скинули? Вы изменились просто до неузнаваемости

Скриншот комментариев

Тренер Потапа также не удержался от комплиментов в адрес своего целеустремленного и напористого подопечного.

"Я хотів додати, що пишаюсь тобою і твоїм відношенням до усього, чим ти займався. Скажу те, чого тобі точно ще ніколи ніхто не говорив. Ти дуже крутий чувак! Повний вперед. Леха!" - замотивировал рэпера его наставник.

Напомним, что Настя Каменских показала тренировку, которая поможет стать обладательницей попы, как у Ким.

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