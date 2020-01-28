ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сладкая конфеточка: Тина Кароль "изменила" своей фирменной красной помаде

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 12:22
Сладкая конфеточка: Тина Кароль "изменила" своей фирменной красной помаде
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Стоит отметить, что новый оттенок ей тоже к лицу

Певица Тина Кароль, которая продолжает интриговать публику и не раскрывает всех подробностей отношений с Даном Баланом, недавно получила неожиданное предсказание от нумеролога, которая рассказала, как на самом деле в этом году у нее сложатся отношения с мужчинами. А пока, знаменитость остается одной из самых желанных невест страны, она активно ведет свою страничку в Instagram где публикует снимки различной степени откровенности и выставляет на показ все свои прелести.

Однако, стоит отметить, что в последнее время девушка снизила градус сексуальности на своих фото и все чаще стали появляться уютные и милы публикации. Например, недавно Тина пленила профессиональным снимком, на котором акцент сделан на ее игривый взгляд и губы. Звезда позировала в массивных украшениях, призывно глядя в камеру.

Сладкая конфеточка: Тина Кароль &quot;изменила&quot; своей фирменной красной помадеФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Не ускользнула от внимания ее фанов и важная подробность - на фото Тина "изменила" своей яркой-красной помадой, с которой буквально не расставалась уже довольно длительное время, что та даже стала фирменным знаком вокалистки. На этот раз Тина нанесла помаду в холодных розовых тонах, которая впрочем тоже оказалась ей к лицу.

И конечно, же такой снимок не мог оставить равнодушными ее поклонников, которые похвалили сдержанный образ певицы:

  • Краля
  • Очароваашка
  • Невероятная
  • Милашечка
  • Тіночка, чудова загадкова посмішка! Бажаю якомога скоріше стати прекрасою достойному чоловікові!!!
  • Бомбита
  • Ой, какая хорошая
  • самая сладкая конфеточка
Напомним, что певица совершенно случайно попала на битву образов, появившись в совершенно одинаковых платьях с Бейонсе.
"Я горю": Дан Балан не на шутку приревновал Тину Кароль к участнику шоу Голос країни-10 Тина Кароль соблазнила волнительными изгибами в роскошном наряде на Голосе страны 10
Новости Украины Тина Карольпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь