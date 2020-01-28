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Солодка цукерочка: Тіна Кароль "зрадила" своїй фірмовій червоній помаді

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 12:22
Солодка цукерочка: Тіна Кароль "зрадила" своїй фірмовій червоній помаді
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Варто відзначити, що новий відтінок їй теж пасує

Співачка Тіна Кароль, яка продовжує інтригувати публіку і не розкриває всіх подробиць відносин з Даном Баланом, нещодавно отримала несподіване передбачення від нумеролога, яка розповіла, як насправді в цьому році у неї складуться стосунки з чоловіками. А поки, знаменитість залишається однією з найбажаніших наречених країни, вона активно веде свою сторінку в Instagram де публікує знімки різного ступеня відвертості і виставляє на показ всі свої принади.

Проте, варто відзначити, що останнім часом дівчина знизила градус сексуальності на своїх фото і все частіше стали з'являтися затишні і міли публікації. Наприклад, нещодавно Тіна полонила професійним знімком, на якому акцент зроблений на її грайливий погляд та вуста. Зірка позувала в масивних прикрасах, спокусливо дивлячись у камеру.

Солодка цукерочка: Тіна Кароль &quot;зрадила&quot; своїй фірмовій червоній помадіФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Не вислизнула від уваги її фанів і важлива подробиця - на фото Тіна "зрадила" своїй яскравій червоній помаді, з якої буквально не розлучалася вже досить тривалий час, що та навіть стала фірмовим знаком вокалістки. На цей раз Тіна нанесла помаду в холодних рожевих тонах, яка, втім, теж дуже пасувала їй.

І, звичайно, ж такий знімок не міг залишити байдужими її шанувальників, які похвалили стриманий образ співачки:

  • Краля
  • Очароваашка
  • Неймовірна
  • Няшечка
  • Тіночка, чудова загадкова посмішка! Бажаю якомога скоріше дстати прекрасою достойному чоловікові!!!
  • Бомбита
  • Ой, яка гарна
  • найсолодша цукерочка
Нагадаємо, що співачка зовсім випадково потрапила на битву образів, з'явившись в абсолютно однакових сукнях з Бейонсе.
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