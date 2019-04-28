Сладкая конфетка: жена Тищенко прогулялась по Риму в эффектном наряде

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Девушка выбрала для прогулок шикарное розовое платье

Молодая жена Николая Тищенко Алла Барановская не дает себе скучать - недавно девушка с размахом отпраздновала в ресторане свой 24-й день рождения, кроме того, она занимается бизнесом в сфере красоты, помогает мужу и воспитывает маленького сына Давида. Перед Пасхой бизнесвумен решила устроить себе небольшую передышку и отправилась с подругой на несколько дней в Рим. Красочными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Для прогулок по Вечному городу Алла выбрала очень эффектный и "вкусный" наряд - длинное розовое шелковое платье. Сверху она набросила светлый клетчатый пиджак оверсайз, а дополнила образ прозрачными босоножками и солнцезащитными очками.

"Римские каникулы. 12 км сегодня done. Привезти вам подарочки из Рима?" - написала Барановская.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Она эффектно позировала на фоне Колизея и других римских достопримечательностей. А на Пасху Алла воссоединится с семьей у моря.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Эти 4 дня перезагрузили меня полностью. А все началось со звонка моей Алисы)) И мы поняли, что пора улетать. Италия, люблю все в тебе, кроме салонов красоты. Послезавтра в это же время я буду на берегу моря, догадались где проведу майские? Летит вся наша большая семья! Наконец будем вместе со всеми", - поделилась супруга ресторатора.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Подписчики не смогли оставить без внимания шикарный образ Барановской и поспешили оставить свои комментарии.

"Как картинка"

"Алла, Вы крутая. Совмещаете семью, бизнес и отдых для себя, за это Вам большой респект, не каждая девушка так сможет"

"Красивая)))"

"Как Вам идёт этот цвет!!!!!!Очень красиво!!!"

"Роскошная"

"Вкусная конфетка"

"Очень нравятся Ваши босоножки"

"Загадка, как делать такие фото. очень красивая, и ПЛАТЬЕ"

"Алла, Вы - красотка"

"Какой образ"

"У вас такой шикарный вкус, все образы просто вау"

"Какие НЕВЕРОЯТНОЕ сочетание цветов"

Напомним, известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко устроил своей любимой жене Алле Барановской роскошный праздник на ее 24-летие.

Ранее жена Николая Тищенко Алла Барановская похвасталась идеальной фигурой в total black образе.