Сладкая конфетка: жена Тищенко прогулялась по Риму в эффектном наряде

Девушка выбрала для прогулок шикарное розовое платье
Молодая жена Николая Тищенко Алла Барановская не дает себе скучать - недавно девушка с размахом отпраздновала в ресторане свой 24-й день рождения, кроме того, она занимается бизнесом в сфере красоты, помогает мужу и воспитывает маленького сына Давида. Перед Пасхой бизнесвумен решила устроить себе небольшую передышку и отправилась с подругой на несколько дней в Рим. Красочными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.
Для прогулок по Вечному городу Алла выбрала очень эффектный и "вкусный" наряд - длинное розовое шелковое платье. Сверху она набросила светлый клетчатый пиджак оверсайз, а дополнила образ прозрачными босоножками и солнцезащитными очками.
"Римские каникулы. 12 км сегодня done. Привезти вам подарочки из Рима?" - написала Барановская.
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)
Она эффектно позировала на фоне Колизея и других римских достопримечательностей. А на Пасху Алла воссоединится с семьей у моря.
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)
"Эти 4 дня перезагрузили меня полностью. А все началось со звонка моей Алисы)) И мы поняли, что пора улетать. Италия, люблю все в тебе, кроме салонов красоты. Послезавтра в это же время я буду на берегу моря, догадались где проведу майские? Летит вся наша большая семья! Наконец будем вместе со всеми", - поделилась супруга ресторатора.
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)
Подписчики не смогли оставить без внимания шикарный образ Барановской и поспешили оставить свои комментарии.
Напомним, известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко устроил своей любимой жене Алле Барановской роскошный праздник на ее 24-летие.
Ранее жена Николая Тищенко Алла Барановская похвасталась идеальной фигурой в total black образе.