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Солодка цукерочка: дружина Тищенка прогулялася по Риму в ефектному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2019 - 11:55
Солодка цукерочка: дружина Тищенка прогулялася по Риму в ефектному вбранні
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Дівчина вибрала для прогулянок шикарне рожеве плаття

Молода дружина Миколи Тищенко Алла Барановська не дає собі нудьгувати - нещодавно дівчина з розмахом відсвяткувала в ресторані свій 24-й день народження, крім того, вона займається бізнесом у сфері краси, допомагає чоловікові і виховує маленького сина Давида. Перед Великоднем бізнесвумен вирішила влаштувати собі невеликий перепочинок і вирушила з подругою на кілька днів до Риму. Барвистими знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для прогулянок по Вічному місту Алла вибрала дуже ефектний і "смачний" наряд - довгу шовкову рожеву сукню. Зверху вона накинула світлий картатий піджак оверсайз, а доповнила образ прозорими босоніжками і сонцезахисними окулярами.

"Римські канікули. 12 км сьогодні done. Привезти вам подаруночки з Рима?" - написала Барановська.

Солодка цукерочка: дружина Тищенка прогулялася по Риму в ефектному вбранні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Вона ефектно позувала на тлі Колізею та інших римських пам'яток. А на Великдень Алла возз'єднається з родиною біля моря.

Солодка цукерочка: дружина Тищенка прогулялася по Риму в ефектному вбранні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Ці 4 дні перезавантажили мене повністю. А все почалося з дзвінка моєї Аліси)) І ми зрозуміли, що пора відлітати. Італія, люблю все в тобі, крім салонів краси. Післязавтра в цей же час я буду на березі моря, здогадалися де проведу травневі? Летить вся наша велика родина! Нарешті будемо разом з усіма", - поділилася дружина ресторатора.

Солодка цукерочка: дружина Тищенка прогулялася по Риму в ефектному вбранні

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Підписники не змогли залишити без уваги шикарний образ Барановської і поспішили залишити свої коментарі.

  • "Мов картинка"
  • "Алло, Ви крута. Поєднуєте сім'ю, бізнес і відпочинок для себе, за це Вам великий респект, не кожна дівчина так зможе"
  • "Красива)))"
  • "Як Вам йде цей колір!!!!!!Дуже красиво!!!"
  • "Розкішна"
  • "Смачна цукерочка"
  • "Дуже подобаються Ваші босоніжки"
  • "Загадка, як робити такі фото. дуже красива, і СУКНЯ"
  • "Алло, Ви - красуня"
  • "Який образ"
  • "У вас такий шикарний смак, всі образи просто вау"
  • "Які НЕЙМОВІРНЕ поєднання кольорів

Нагадаємо, відомий український ресторатор та телеведучий Микола Тищенко влаштував своїй коханій дружині Аллі Барановській розкішне свято на її 24-річчя.

Раніше дружина Миколи Тищенка Барановська Алла похвалилася ідеальною фігурою в total black образі.

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