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Пушка! Жена Николая Тищенко похвасталась идеальной фигурой в total black образе

Lite » Мода 12.04.2019 - 20:31
Пушка! Жена Николая Тищенко похвасталась идеальной фигурой в total black образе
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Барановская соединила сразу несколько трендов в одном образе

Алла Барановская давно зарекомендовала себя не только как успешная бизнес-леди, но и fashion-блогер. Супруга известного украинского ресторатора Николая Тищенко очень часто демонстрирует своей многотысячной армии поклонников стильные образы. Кроме того, на страничке Аллы появляются фото и видео из салонов с новомодными прическами или макияжем. Девушка активно прослеживает последние тренды.

Не стал исключением и один из самых топовых на сегодняшний день трендов на монохромные образы. При этом на пике популярности опять красный, черный и белый. Именно свой total black образ и показала Алла Барановская.

Более того, девушка выбрале еще один повальный тренд – брючный костюм. Звезды и блогеры по всему миру буквально сошли с ума по оверсайз костюмам "с мужского плеча".

Стильная Алла Барановская

Стильная Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Барановская позирует перед большим зеркалом в полный рост. На жене Тищенко – костюм от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой (к слову, это любимый дизайнер Славы Каминской с НеАнгелов).  Образ дополняют босоножки на шпильке, а также небольшой клатч. Длинные волосы блогера собраны в тугой хвост на затылке.

Поклонники красотки поспешили оставить свои отзывы:

  • Алла, Ваши образы — верх восторга! Так лаконично и шикарно сочетать одежду умеете только Вы!
  • Какой образ шикарный!
  • Какая красотка!
  • Шикарная девушка!
  • А образ - пушка!

Напомним, ранее жена Тищенко Алла Барановская в купальнике восхитила перевоплощением. Девушка "обрезала" свои длинные волосы и похвасталась новой стрижкой.

К слову, Алла Барановская поделилась своим мнением о роли женщины в семейной жизни и отношениях.

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