"Иногда важно сделать паузу": жена Тищенко устроила себе каникулы без мужа

Алла Барановская улетела гулять по Риму с подругой
Жена известного ресторатора и телеведущего Николая Тищенко Алла Барановская на днях с размахом отпраздновала свое 24-летие - супруг устроил любимой роскошное торжество в ресторане. А уже через несколько дней молодая мама решила устроить себе каникулы за границей - причем без мужа.
На своей странице в Instagram Алла опубликовала красочный снимок из Рима. Девушка позирует в трендовых черных велосипедках и красном плаще, а также повязке на волосах и солнцезащитных очках.
Барановская призналась, что улетела на отдых с подругой, просто расслабиться, погулять и вкусно покушать.
"Мои римские каникулы. Я впервые спонтанно купила билеты за 10 часов до вылета, отпросилась у мужа, семьи, у админчиков и на 4 дня улетела просто вкусно кушать, гулять по Риму, болтать и много смеяться. За эти дни 0 новых фото, простите ребята, но не судьба. Два дня не снимала тапочки и спортик; Почти не открывала рабочие чаты; Обжорство с утра до вечера и плевать не вес; Самый вкусный беллини пьётся так легко и вкусно; P.s. Иногда так важно сделать паузу и улететь на уикенд с подругой", - поделилась девушка.
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)
Мнения подписчиков разделились - некоторые удивились, что Алла может так просто оставить мужа и ребенка и уехать на отдых, другие же радуются за нее и соглашаются, что нужно иногда устраивать себе спонтанную перезагрузку.
Напомним, ранее жена Николая Тищенко Алла Барановская похвасталась идеальной фигурой в total black образе.
К слову, Алла Барановская поделилась своим мнением о роли женщины в семейной жизни и отношениях.