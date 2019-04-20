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Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2019 - 11:51
Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)

Алле Барановской исполнилось 24 года

Известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко устроил своей любимой жене Алле Барановской роскошный праздник. На днях экс-модели и бизнесвумен исполнилось 24 года, и хотя дата была и не круглая, отметили ее с размахом в одном из ресторанов Тищенко.

Сначала Алла показала милое домашнее фото, где на подоконнике было выложено слово LOVE (Любовь).

"Утро счастливой женщины, которой сегодня исполняется 24. Муж и сын и Родители поздравили первыми. Спасибо всем за смс и звонки! Обещаю на все ответить и всем перезвонить! P.s. getting ready for my secret eden party..." - написала Барановская.

Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)

Фото: (instagram.com/allabonya)

После чего показала свой образ для вечеринки на очаровательном фото с двухлетним сыночком Давидом. Девушка выбрала белое мини-платье с длинным рукавом и широким поясом, которое дополнила босоножками на шпильке и крупными серьгами, а волосы уложила красивыми локонами.

"Я очень счастлива. Спасибо всем, кто был рядом! Пояс, который сделал этот образ нереальным!" - поделилась Алла.

Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)

Фото: Алла Барановская с сыном (instagram.com/allabonya)

Она также показала фото с вечеринки, где для нее устроили настоящий райский сад с золотыми птицами и множеством цветов. Барановскую поздравил любимый мужчина, а также многочисленные друзья, среди которых была и телеведущая Леся Никитюк.

"Спасибо тебе за все! Мой любимый муж! Моя опора и мой мотиватор! Я тебя люблю", - прокомментировала девушка фото, на котором они трогательно целуются с супругом.

Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)

На своей странице в Instagram Тищенко также опубликовал совместное фото и поздравил любимую с праздником.

"С днем рождения! Моя Алла! И за что мне такое счастье?" - написал мужчина.

Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko

Некоторые фото бизнесвумен также выложила в "историях" своего аккаунта.

Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)Молодая жена Николая Тищенко с размахом отпраздновала день рождения (фото)

Фото: (instagram.com/allabonya)

Пользователи сети выразили свои эмоции в комментариях под публикацией Аллы.

  • "Счастливые глаза Жены - подтверждение, что Мужчина Любит и Восхищается" 
  • "Самая роскошная пара"
  • "Красотулька! Мужу повезло! Счастья вам и сыночку вашему!"
  • "Прекрасные"
  • "Боже, сколько цветов. это вообще законно?!"
  • "Вы очень красивые! Счастья вам огромного!!!!"
  • "Какая прекрасная семья! Счастья вам!"
  • "Алла!!! Ты потрясающая!! Счастья и здоровья всей вашей красивой семье"

Напомним, ранее жена Николая Тищенко Алла Барановская похвасталась идеальной фигурой в total black образе.

К слову, Алла Барановская поделилась своим мнением о роли женщины в семейной жизни и отношениях.

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Новости Украины Николай ТищенкоАлла Барановская
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