"Склонна к полноте": Полякова поделилась неожиданными фактами о себе

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякову держит в форме только необходимость выходить на сцену

34-летняя Оля Полякова, которая любит удивлять фанатов своей гибкостью и стройностью, неожиданно призналась, что на самом деле склонна к полноте. При этом еда для нее — кайф. Об этом Полякова рассказала в интервью изданию "Натали".

Так, Полякова поделилась тремя неизвестными фактами о себе.

Один из фактов — склонность к полноте. Певица отмечает, что в принципе "любит покайфовать", и именно еда для нее является "совершенным кайфом". Единственное, что сдерживает исполнительницу от перееданий — необходимость держать себя в отменной форме для выхода на сцену.

"Только необходимость выходить на сцену в ультракоротких вещах держит меня в форме", — отмечает Полякова.

Стройная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Еще один неизвестный факт — по словам Поляковой, она не настолько сильная, как кажется со стороны.

"У меня есть слабости и минуты отчаяния", — говорит украинская Королева ночи.

И в-третьих, Полякова до ужаса боится насекомых. Удивительно, певица призналась, что когда увидит жука, то может просто-таки забиться в угол и визжать там до тех пор, пока муж не убьет насекомое.

"Помню, во время саундчека от микрофона отвалился провод и упал на спину. Мне показалось, что по мне что-то ползет, я прямо на сцене стянула с себя футболку с криками: "Заберите, убейте!", — поделилась забавным случаем исполнительница.

Напомним, ранее Полякова вызвала настоящий ажиотаж в сети, опубликовав свои полностью" голые" фото. При этом со стороны поклонников певицы посыпались как положительные, так и негативные отзывы о ее поступки. Однако Полякова не растерялась, и дала жесткий ответ хейтерам.

До этого Полякова призналась, сколько же потратила на свое гранд-шоу "Королева ночи".

Оля Полякова: интересные факты (видео: РБК-Украина)