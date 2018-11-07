ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Склонна к полноте": Полякова поделилась неожиданными фактами о себе

Lite » Звезды 07.11.2018 - 19:44
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякову держит в форме только необходимость выходить на сцену

34-летняя Оля Полякова, которая любит удивлять фанатов своей гибкостью и стройностью, неожиданно призналась, что на самом деле склонна к полноте. При этом еда для нее — кайф. Об этом Полякова рассказала в интервью изданию "Натали".

Так, Полякова поделилась тремя неизвестными фактами о себе.

Один из фактов — склонность к полноте. Певица отмечает, что в принципе "любит покайфовать", и именно еда для нее является "совершенным кайфом". Единственное, что сдерживает исполнительницу от перееданий — необходимость держать себя в отменной форме для выхода на сцену.

"Только необходимость выходить на сцену в ультракоротких вещах держит меня в форме", — отмечает Полякова.

Стройная Оля Полякова

Стройная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Еще один неизвестный факт — по словам Поляковой, она не настолько сильная, как кажется со стороны.

"У меня есть слабости и минуты отчаяния", — говорит украинская Королева ночи.

И в-третьих, Полякова до ужаса боится насекомых. Удивительно, певица призналась, что когда увидит жука, то может просто-таки забиться в угол и визжать там до тех пор, пока муж не убьет насекомое.

"Помню, во время саундчека от микрофона отвалился провод и упал на спину. Мне показалось, что по мне что-то ползет, я прямо на сцене стянула с себя футболку с криками: "Заберите, убейте!", — поделилась забавным случаем исполнительница.

Напомним, ранее Полякова вызвала настоящий ажиотаж в сети, опубликовав свои полностью" голые" фото. При этом со стороны поклонников певицы посыпались как положительные, так и негативные отзывы о ее поступки. Однако Полякова не растерялась, и дала жесткий ответ хейтерам.

До этого Полякова призналась, сколько же потратила на свое гранд-шоу "Королева ночи".

Оля Полякова: интересные факты (видео: РБК-Украина) 

Новости Украины Оля Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь