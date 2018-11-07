"Схильна до повноти": Полякова поділилася несподіваними фактами про себе

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякову тримає у формі тільки необхідність виходити на сцену

34-річна Оля Полякова, яка любить дивувати фанатів своєю гнучкістю і стрункістю, несподівано зізналася, що насправді схильна до повноти. При цьому їжа для неї — кайф. Про це Полякова розповіла в інтерв'ю виданню "Натали".

Так, Полякова поділилася трьома невідомими фактами про себе.

Один із фактів — схильність до повноти. Співачка зазначає, що в принципі "любить покайфувати", і саме їжа для неї є "досконалим кайфом". Єдине, що стримує виконавицю від переїдання — необхідність тримати себе у відмінній формі для виходу на сцену.

"Тільки необхідність виходити на сцену в ультракоротких речах тримає мене у формі", — зазначає Полякова.

Струнка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ще один невідомий факт — за словами Полякової, вона не настільки сильна, як здається зі сторони.

"У мене є слабкості і хвилини відчаю", — говорить українська Королева ночі.

І в-третіх, Полякова до жаху боїться комах. Дивно, співачка зізналася, що як побачить жука, то може просто-таки забитися в куток і верещати там до тих пір, поки чоловік не вб'є комаху.

"Пам'ятаю, під час саундчеку від мікрофона відвалився провід і впав на спину. Мені здалося, що по мені щось повзе, я прямо на сцені стягнула з себе футболку з криками: "Заберіть, убийте!", — поділилася кумедним випадком виконавиця.

Нагадаємо, раніше Полякова викликала справжній ажіотаж у мережі, опублікувавши свої повністю "голі" фото. При цьому з боку шанувальників співачки посипалися як позитивні, так і негативні відгуки про її вчинки. Однак Полякова не розгубилася, і дала жорстку відповідь хейтерам.

До цього Полякова зізналася, скільки ж витратила на своє гранд-шоу "Королева ночі".

Оля Полякова: цікаві факти (відео: РБК-Україна)