Как в сказке: Джамала в платье с корсетом заворожила атмосферными фото на природе

Джамала не сидит на месте и после рождения второго сыночка не стала уходить в декрет - наоборот, певица весьма быстро вернулась в форму и вышла на работу. Она уже дает выступления и снимается в различных проектах. Для съемок нового видео звезда выбралась в очень живописную локацию, где устроила атмосферную фотосессию. Эффектными кадрами она поделилась в своем Instagram.

На фото Джамала позирует в роскошном платье молочного цвета с корсетом и оголенными плечами. Наряд выгодно подчеркивает пышный бюст и постройневшую после родов фигуру артистки. Она дополнила аутфит светлыми сапожками на каблуках и со шнуровкой.

Также исполнительница сделала макияж с акцентом на глаза, а волосы уложила ровно.

Снимки были сделаны в поле и на фоне холмов и получились очень красочными и красивыми.

"Приятно вдохновляться местными локациями для нового видео. Абсолютно уникальная идея! Ни слова больше!" - подписала фото Джамала.

Джамала покорила колоритным образом в платье с корсетом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники остались в восторге от новых фото любимой певицы и засыпают ее комплиментами.

Джамала!Я не перестаю Вами восхищаться. Какая вы органично-гармоничная во всех своих фото и образах. Счастья и здоровья Вам и Вашей семье

Красуня! Я вас обожнюю!

Нежность

Джа! Така стильна

Джамала, вы неимоверная. Очень красивая! Ждем нового видео

Как красиво и нежно

А й справді, в полі сої ще ніхто не знімався, чекаємо на відео

Гармоничная

Вот яркий пример того, что не место красит человека, а человек место!!! Джамала, ты невероятная красотка

Как принцесса из сказки

Прекрасная

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Джамала покорила стильным повседневным луком в платье в горох во время вылазки в кафе.

А еще Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.