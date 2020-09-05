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Як у казці: Джамала в сукні з корсетом заворожила атмосферними фото на природі

Автор: Марина Настевич

Співачка показала барвисті кадри, зроблені в мальовничій локації

Джамала не сидить на місці і після народження другого синочка не стала йти в декрет - навпаки, співачка дуже швидко повернулася у форму і вийшла на роботу. Вона вже дає виступи і знімається в різних проектах. Для зйомок нового відео зірка вибралася у дуже мальовничу локацію, де влаштувала атмосферну фотосесію. Ефектними кадрами вона поділилася в своєму Instagram.

На фото Джамала позує в розкішній сукні молочного кольору, з корсетом і оголеними плечима. Вбрання вигідно підкреслює пишний бюст і струнку після пологів фігуру артистки. Вона доповнила аутфит світлими чобітками на підборах і зі шнурівкою.

Також виконавиця зробила макіяж з акцентом на очі, а волосся поклала рівно.

Знімки були зроблені в полі і на тлі пагорбів і вийшли дуже барвистими і красивими.

"Приємно надихатися місцевими локаціями для нового відео. Абсолютно унікальна ідея! Ні слова більше!" - підписала фото Джамала.

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Джамала підкорила колоритним образом в сукні з корсетом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники залишилися в захваті від нових фото улюбленої співачки і засипають її компліментами.

  • Джамала!Я не перестаю Вами захоплюватися. Яка ви органічно-гармонійна у всіх своїх фото і образах. Щастя та здоров'я Вам та Вашій родині
  • Красуня! Я вас обожнюю!
  • Ніжність
  • Джа! Така стильна
  • Джамала, ви неймовірна. Дуже красива! Чекаємо нового відео
  • Як красиво і ніжно
  • А й справді, в полі сої ще ніхто не знімався, чекаємо на відео
  • Гармонійна
  • Ось яскравий приклад того, що не місце красить людину, а людина місце!!! Джамала, ти неймовірна красуня
  • Як принцеса з казки
  • Прекрасна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Джамала підкорила стильним повсякденним луком в платті в горох під час вилазки в кафе.

А ще Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами з сімейної фотосесії.

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