Як у казці: Джамала в сукні з корсетом заворожила атмосферними фото на природі

Співачка показала барвисті кадри, зроблені в мальовничій локації
Джамала не сидить на місці і після народження другого синочка не стала йти в декрет - навпаки, співачка дуже швидко повернулася у форму і вийшла на роботу. Вона вже дає виступи і знімається в різних проектах. Для зйомок нового відео зірка вибралася у дуже мальовничу локацію, де влаштувала атмосферну фотосесію. Ефектними кадрами вона поділилася в своєму Instagram.
На фото Джамала позує в розкішній сукні молочного кольору, з корсетом і оголеними плечима. Вбрання вигідно підкреслює пишний бюст і струнку після пологів фігуру артистки. Вона доповнила аутфит світлими чобітками на підборах і зі шнурівкою.
Також виконавиця зробила макіяж з акцентом на очі, а волосся поклала рівно.
Знімки були зроблені в полі і на тлі пагорбів і вийшли дуже барвистими і красивими.
"Приємно надихатися місцевими локаціями для нового відео. Абсолютно унікальна ідея! Ні слова більше!" - підписала фото Джамала.
Джамала підкорила колоритним образом в сукні з корсетом (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники залишилися в захваті від нових фото улюбленої співачки і засипають її компліментами.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Джамала підкорила стильним повсякденним луком в платті в горох під час вилазки в кафе.
А ще Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами з сімейної фотосесії.