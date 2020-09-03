Само очарование: Джамала покорила стильным повседневным луком в платье в горох

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица призналась, что мечтает об отпуске

После семейного отпуска в Турции с мужем и двумя сыновьями Джамала вернулась к активной работе и уже успела дать пару выступлений. А чтобы сделать небольшую передышку, она наведывается в кафе супруга, где лакомится кофе и немного отдыхает.

На днях певица устроила себе такую вылазку, а заодно и похвасталась стильным повседневным образом и постройневшей фигурой. Звезда поделилась в Instagram атмосферными кадрами на летней террасе.

Джамала позирует в эффектном бежевом платье миди в горошек с глубоким вырезом на груди. Артистка дополнила лук черной поясной сумкой и темными очками, а волосы оставила распущенными.

В подписи исполнительница призналась, что уже очень хочет снова в отпуск.

"Как-то захотелось в отпуск и на ручки. Выпью просто холодного кофе, может, полегчает", - написала певица.

Джамала очаровала стильным летним нарядом в горох (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры принялись подбадривать Джамалу и оставлять комплименты ее наряду и красоте.

Солнышко Джа. так люблю эту первую уютную Такаву. Держимся, все хорошо будет! Скоро Новый год, а там опять весна и лето

Красотулька !

Какое красивое платье. Какая красивая Джамала

Так люблю тебе в сукеночках!!!))) Така красуня мені ти в них

Дуже гарна в такій сукеночці!

Какая вы хорошенькая

а что вы такого вкусненькое пьёте? На кофе не похоже ,самой захотелось выпить такое

Наша любимая. Не грустите, Вы же солнышко, Вы согреваете душу

Скриншот комментариев

Ранее Джамала откровенно рассказала о воспитании сыновей и трудностях, с которыми она столкнулась.

А еще Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.