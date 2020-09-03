Само очарование: Джамала покорила стильным повседневным луком в платье в горох

Певица призналась, что мечтает об отпуске
После семейного отпуска в Турции с мужем и двумя сыновьями Джамала вернулась к активной работе и уже успела дать пару выступлений. А чтобы сделать небольшую передышку, она наведывается в кафе супруга, где лакомится кофе и немного отдыхает.
На днях певица устроила себе такую вылазку, а заодно и похвасталась стильным повседневным образом и постройневшей фигурой. Звезда поделилась в Instagram атмосферными кадрами на летней террасе.
Джамала позирует в эффектном бежевом платье миди в горошек с глубоким вырезом на груди. Артистка дополнила лук черной поясной сумкой и темными очками, а волосы оставила распущенными.
В подписи исполнительница призналась, что уже очень хочет снова в отпуск.
"Как-то захотелось в отпуск и на ручки. Выпью просто холодного кофе, может, полегчает", - написала певица.
Джамала очаровала стильным летним нарядом в горох (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Фолловеры принялись подбадривать Джамалу и оставлять комплименты ее наряду и красоте.
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Ранее Джамала откровенно рассказала о воспитании сыновей и трудностях, с которыми она столкнулась.
А еще Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.