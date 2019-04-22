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"Сияет счастьем": похудевшая Каменских в тренче восхитила внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 09:44
"Сияет счастьем": похудевшая Каменских в тренче восхитила внешним видом
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала, как носить модный тренч

Популярная певица Настя Каменских, которая поет под псевдонимом NK, сумела не только справиться с лишним весом, но и стать отличным примером мотивации для других. Артистка пропагандирует активный образ жизни, а ее внешний вид, подтянутые, упругие формы и плавные изгибы стали давно предметом восхищения поклонников, которые начали хотеть не "попу как у Ким", а "фигуру как у Насти". Так, звезда продемонстрировала в Instagram стильный образ в ультрамодном классическом тренче миндального оттенка.

Певица вышла на прогулку в лаконичном casual look'е – помимо тренча, артистка отдала предпочтение черной водолазке, лосинам и массивным ботинкам со шнуровкой. Также она похвасталась обилием сережек на ухе от мочки до края – серебряные "кольца" и кафы, которые сейчас на пике популярности.

Легкий естественный макияж с акцентом на глаза, кудрявые локоны и обворожительная улыбка довершили повседневный образ Насти.

&quot;Сияет счастьем&quot;: похудевшая Каменских в тренче восхитила внешним видом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Фото поклонникам пришлись по душе – они отметили, что певица заметно похудела, ведь пояс на плаще только подчеркнул ее стройную талию, а ее глаза буквально светятся счастьем.

&quot;Сияет счастьем&quot;: похудевшая Каменских в тренче восхитила внешним видом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Королева шоу-бизнеса! Счастья", "Очень красивая девушка", "Неповторимая Настюша", "Такая милая", "Настя светится счастьем", "Шикарно выглядишь!", "Ты самая лучшая и красивая! Хватит худеть ! Так супер", "Какая же ты нереальная", "Одни глазища! Стройняжечка!", "Ослепительная улыбка", - отмечали комментаторы под кадрами.

Ранее Настя Каменских покорила фигурой в прозрачном наряде. В дерзком образе она пришла на вручение премии "Золотая Жар-Птица".

Кстати, Настя Каменских продемонстрировала насыщенную тренировку в зале, показав, какие упражнения обычно выполняет.

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