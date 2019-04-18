Просто персик: соблазнительная Каменских пленила образом в дерзком мини

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала фото в пикантном наряде

Настя Каменских умеет выглядеть настолько обольстительно и женственно, что у ее поклонников перехватывает дыхание. Певица усиленно занимается спортом, поэтому ее округлые и подтянутые формы выглядят очень эффектно, а сама звезда с удовольствием подчеркивает это откровенными луками. Так, артистка показала на Instagram-странице фото в блестящем пикантном платье мини – именно в этом наряде Настя зажигательно двигала бедрами в новом клипе на ремикс ее песни NK Peligroso со звездой латиноамериканской музыки De La Ghetto. Стоит отметить, что все образы из видео отличались особой соблазнительностью.

Чувственная звезда позирует в серебристом блестящем наряде с экстремальным декольте. Ее волосы собраны сзади, но пару непослушных прядей выбились на лицо. Она опустила длинные, пушистые ресницы и мило улыбается. Настя застыла в изящной позе, положив одну руку на талию.

Поклонникам эффектный кадр понравился, а мягкий падающий свет лишь усилил восприятие, поэтому Настя выглядела еще более обольстительно. Комментаторы отметили аппетитные постройневшие формы певицы, подчеркнув, что откровенные наряды ей невероятно идут.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Какое замечательное платье! Безумно круто выглядит, в особенности на Вас, Настя!", "Фигура просто персик", "Какая же вы красивая", "Настя, ты совершенство", "Настя кукла! Красавица!", "Блестящая женщина в блестящем платье", "Настена как всегда прекрасна!", "Секси!", "Настя, такие прикиды идеальные для тебя", - отмечали фолловеры.

Ранее Настя Каменских пленила завораживающим, магнетическим взглядом на томном портретном фото.

К слову, Настя Каменских рассказала о заветной мечте, которая становится все ближе.

Кстати, что Настя Каменских показала забавные кадры с рэпером и продюсером Потапом и рассказала о новой песне на украинском языке.