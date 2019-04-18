Черная пантера: Настя Каменских блеснула фигурой в прозрачном платье

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских подчеркнула свою фигуру

Настя Каменских посетила премию "Золотая Жар-Птица" в черном прозрачном платье, на которое она надела кожаный жакет. Фотографии с церемонии популярная певица выставила на своей странице в Instagram.

Настя показала три новых черно-белых фотографии, на одной из которых на ней надеты черные очки.

"Яркий вечер на премии "Золотая Жар-Птица". Так приятно, что в нашей стране ценят и отмечают музыку Made in Ukraine", - отметила певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети также прокомментировали образ Насти Каменских.

Вот сейчас вы крутая!!!;

Ох какая;

Потрясающая;

Богиня;

На Седокову похожа;

Настюшка, фото просто бомбезное, вы как всегда прекрасны;

Очень красивая и шикарная Настя Каменских в этом образе;

Слава богу, перестала выставлять фотки в трусах, повзрослела;

Секси фото. Ты очень красивая на этом снимке. Страстная Настя Каменских;

Какая красотка;

Очень крутая!!! Обожаю! Целеустремленная, красивая, умная!!!;

Похожа на Ариану Гранде здесь;

Очень красивое фото! НК красотка;

Обожаю твои фото;

Если тебе не дали металолома - то не переживай сильно! Ты уже всем доказала, что ты властный и достойный прекрасного человек! Ты молодец!;

Это фото покорит весь мир!

Напомним, что Настя Каменских показала свою насыщенную тренировку в тренажерном зале.

Ранее сообщалось о том, что соблазнительная Каменских пленила образом в дерзком мини.