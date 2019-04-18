Черная пантера: Настя Каменских блеснула фигурой в прозрачном платье

Настя Каменских подчеркнула свою фигуру
Настя Каменских посетила премию "Золотая Жар-Птица" в черном прозрачном платье, на которое она надела кожаный жакет. Фотографии с церемонии популярная певица выставила на своей странице в Instagram.
Настя показала три новых черно-белых фотографии, на одной из которых на ней надеты черные очки.
"Яркий вечер на премии "Золотая Жар-Птица". Так приятно, что в нашей стране ценят и отмечают музыку Made in Ukraine", - отметила певица.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Пользователи сети также прокомментировали образ Насти Каменских.
Напомним, что Настя Каменских показала свою насыщенную тренировку в тренажерном зале.
Ранее сообщалось о том, что соблазнительная Каменских пленила образом в дерзком мини.