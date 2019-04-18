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Черная пантера: Настя Каменских блеснула фигурой в прозрачном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.04.2019 - 23:14
Черная пантера: Настя Каменских блеснула фигурой в прозрачном платье
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских подчеркнула свою фигуру

Настя Каменских посетила премию "Золотая Жар-Птица" в черном прозрачном платье, на которое она надела кожаный жакет. Фотографии с церемонии популярная певица выставила на своей странице в Instagram.

Настя показала три новых черно-белых фотографии, на одной из которых на ней надеты черные очки.

"Яркий вечер на премии "Золотая Жар-Птица". Так приятно, что в нашей стране ценят и отмечают музыку Made in Ukraine", - отметила певица.

 

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети также прокомментировали образ Насти Каменских.

  • Вот сейчас вы крутая!!!;
  • Ох какая;
  • Потрясающая;
  • Богиня;
  • На Седокову похожа;
  • Настюшка, фото просто бомбезное, вы как всегда прекрасны;
  • Очень красивая и шикарная Настя Каменских в этом образе;
  • Слава богу, перестала выставлять фотки в трусах, повзрослела;
  • Секси фото. Ты очень красивая на этом снимке. Страстная Настя Каменских;
  • Какая красотка;
  • Очень крутая!!! Обожаю! Целеустремленная, красивая, умная!!!;
  • Похожа на Ариану Гранде здесь;
  • Очень красивое фото! НК красотка;
  • Обожаю твои фото;
  • Если тебе не дали металолома - то не переживай сильно! Ты уже всем доказала, что ты властный и достойный прекрасного человек! Ты молодец!;
  • Это фото покорит весь мир!

Напомним, что Настя Каменских показала свою насыщенную тренировку в тренажерном зале.

Ранее сообщалось о том, что соблазнительная Каменских пленила образом в дерзком мини.

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