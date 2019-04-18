Спортивная крошка: Настя Каменских показала свою насыщенную тренировку в зале (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала, что может подтягиваться

Настя Каменских уже давно неустанно повторяет, что тренировки и различная физическая активность – это ее стиль жизни, который она просто обожает. Что и говорить, за последние несколько лет Каменских преобразилась только в лучшую сторону. Украинская исполнительница неоднократно говорила, что смогла похудеть на 20 кг благодаря активности и правильному питанию.

Также Каменских буквально каждый день ходит в зал или на пробежку с персональным тренером. Певица не так часто публикует фото или видео из зала. Но на этот раз решила похвастаться своими спортивными достижениями.

Так, в разделе сториз на instagram-страничке Насти появилось короткое видео, на котором показано, как Каменских подтягивается. Все же следует отметить, что подтянуться хотя бы пару раз сможет далеко не каждая девушка или даже парень. А Настя выполняет это упражнение правильно – ровно держа тело. Соответствующий ролик был опубликован также в twitter-блоге MyGlamWish.

Также после тренировки Настя сделала "классическое" фото в раздевалке. Певица сфотографировала свое отражение в зеркале, продемонстрировав тем самым точеную и очень подтянутую спортивную фигуру. На Насте – облегающий спортивный костюм черного цвета, который дополнительно подчеркивает аппетитные формы исполнительницы.

К слову, тренером Насти Каменских, а также и Потапа, является Андрей Хомицкий. Певица часто показывает совместные фото с ним во время пробежек по парку или утренних занятий.

Фитнес-тренер также опубликовал видео одной из тренировок Насти на своей instagram-страничке. Данное упражение хорошо тренирует мышцы ног и ягодиц.

"Пуля - именно так я называю Настю и так она записана у меня в телефоне. С первых дней нашего знакомства я сказал Насте, что Ты будешь ПУЛЕЙ, обещаю! Я даже называть тебя так буду. И я не ошибся", - подписал видео Хомицкий.

Напомним, ранее Настя Каменских восхитила эффектным "зефирным" платьем, как невеста.