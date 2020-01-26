Система прикольная: Леся Никитюк показала жесткий режим похудения в Абу-Даби

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая решила активно бороться ультраинклюзивом

После заснеженного Буковеля теледива Леся Никитюк вместе с подругой Лией улетела в Эмираты, чтобы наконец насладиться теплой погодой, кулинарными изысками и активно провести время. Стоит отметить, подруги остановились в роскошном пятизвездочном отеле Rixos в Абу-Даби, который предполагает не только полноценный релакс в категории все включено, но и много разнообразных фитнес-активностей, которые леди Ле решила испробовать на себе.

В своих сториз знаменитость показала, как занимается в зале с блинами от штанги, прокачивая руки и спину, а также необычный способ заняться аэробикой с использованием мини-батута. Для поддержки равновесия на батуте предусмотрен специальный поручень, однако по внешнему виду Леси он вовсе не облегчает тренировку и телеведущая остается совсем без сил после занятия.

Кроме того, звезда показала еще один вид тренировок, который удивил ее необычным приспособлением и сложностью — Kangoo jumping. Для занятий используются специальные ботинки с амортизацией, которые усложняют упражнения и делают его в несколько раз эффективнее.

Скриншот: тренировки Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

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"На видео четко видно как человек борется с ультраолинклюзивом . Не могла не выставить это... никогда ещё с себя так не смеялась! Но я буду ф*гачить в этих шкарах сколько нужно, лишь бы не заплыть жиром", - поделилась она своими размышлениями под видео.

"Шкары по 2 кг каждый", - добавила Леся в комментариях.

"Так и живем друзья, еда-бассейн-зал-еда-бассейн-зал-масочка для лица-сон",- поделилась своим расписанием на день в сториз Instagram Леся.

"Я не могу сказать, что это тот отдых о котором я мечтала, но он дает свои плюсы. Ешь, тренируешься и хотя бы выходишь в ноль после отпуска, а не возвращаешься домой со спасательным кругом на талии", - объяснила она новый подход в организации отдыха.

Фото: Первые результаты такого жесткого графика похудения уже видны (instagram.com/lesia_nikituk)

"Система прикольная, впервые я ем три раза в вдень и занимаюсь два раза в день", - именно на такой график приема пищи и тренировок делает ставку Никитюк и надеется, что режим поможет ей прийти в форму после многочисленных расслабляющих путешествий, в которых регулярность посещения фитнес-зала просто не возможна.

Ранее Леся Никитюк показала аппетитные ягодицы на эффектном зимнем фото из Буковеля.