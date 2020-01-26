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Система прикольна: Леся Нікітюк показала жорсткий режим схуднення в Абу-Дабі

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2020 - 12:37
Система прикольна: Леся Нікітюк показала жорсткий режим схуднення в Абу-Дабі
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча вирішила активно боротися ультраінклюзивом

Після засніженого Буковеля теледіва Леся Нікітюк разом з подругою Лією полетіла в Емірати, щоб нарешті насолодитися теплою погодою, кулінарними шедеврами і активно провести час. Варто відзначити, подруги зупинилися в розкішному п'ятизірковому готелі Rixos в Абу-Дабі, який передбачає не тільки повноцінний релакс у категорії все включено, але й багато різноманітних фітнес-активностей, які леді Ле вирішила випробувати на собі.

У своїх сториз знаменитість показала, як займається в залі з млинцями від штанги, прокачуючи руки і спину, а також незвичайний спосіб зайнятися аеробікою з використанням міні-батута. Для підтримки рівноваги на батуті передбачений спеціальний поручень, однак за зовнішнім виглядом Лесі він зовсім не полегшує тренування і телеведуча залишається зовсім без сил після заняття.

Крім того, зірка показала ще один вид тренувань, який здивував її незвичайним пристосуванням і складністю — Kangoo jumping. Для занять використовуються спеціальні черевики з амортизацією, які ускладнюють вправи і роблять їх в кілька разів ефективніше.

Система прикольна: Леся Нікітюк показала жорсткий режим схуднення в Абу-ДабіСистема прикольна: Леся Нікітюк показала жорсткий режим схуднення в Абу-Дабі

Скріншот: тренування Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Відео можна подивитися ТУТ

"На відео чітко видно як людина бореться з ультраолинклюзивом . Не могла не виставити це... ніколи ще так не сміялася! Але я буду ф*гачить в цих шкарах скільки потрібно, лише б не заплисти жиром", - поділилася вона своїми міркуваннями під відео.

"Шкары по 2 кг кожен", - додала Леся в коментарях.

"Так і живемо друзі, їжа-басейн-зал-їжа-басейн-зал-масочка для обличча-сон",- поділилася своїм розкладом на день в сториз Instagram Леся.

"Я не можу сказати, що це той відпочинок, про який я мріяла, але він дає свої плюси. Їси, тренуєшся і хоча б виходиш в нуль після відпустки, а не повертаєшся додому з рятувальним кругом на талії", - пояснила вона новий підхід в організації відпочинку.

Система прикольна: Леся Нікітюк показала жорсткий режим схуднення в Абу-ДабіФото: Перші результати такого жорсткого графіка схуднення вже видно (instagram.com/lesia_nikituk)

"Система прикольна, вперше я їм три рази в вдень і займаюся два рази в день", - саме на такий графік прийому їжі і тренувань робить ставку Никитюк і сподівається, що режим допоможе їй прийти у форму після численних розслаблюючих подорожей, в яких регулярність відвідування фітнес-залу просто не можлива.

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