ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сила искусства: элегантная Тина Кароль сходила с сыном на балет

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2019 - 09:42
Сила искусства: элегантная Тина Кароль сходила с сыном на балет
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица восхитилась выступлением известной украинской примы-балерины

Украинская поп-дива очень гордится своим единственным сыном Вениамином и его достижениями в учебе. Мальчик также поет, танцует и играет на фортепиано, что не может не радовать его звездную маму. Певица старается проводить с сыном как можно больше времени, ведь он учится в Великобритании и видятся они не так часто. Так, артистка решила повести Веню на балет и вместе с ним насладиться постановкой "Жизель" с известной украинской примой-балериной Екатериной Кухар в главной роли. Видео артистка поделилась в InstaStories, а сам ролик можно посмотреть на ее фан-страничке в Instagram.

Так, мальчик внимательно наблюдает за действом на сцене, а его мама тайком снимает реакцию сына, а затем на пару секунд переводит камеру на себя. Также она восхитилась виртуозным выступлением Екатерины на сцене и оставила для нее множество комплиментов: королева, восхитительная, божественно.

Поклонники Тины пришли в восторг от времяпровождения мамы и сына и также написали ей немало теплых слов.

"Вениамин такой милый", "Какие милые, это просто круто!", "Наши самые любимые, такие милые", "Тина без макияжа такая милашка", "Красавица", "Супер", "Какая красивая Тиночка!" - отмечали комментаторы.

 

Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль восхитила пикантным декольте в стильном образе от украинских брендов. Эффектный наряд певицы покорил ее поклонников.

Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальным нарядом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

К слову, что Тина Кароль пленила точеной фигурой в облегающем бархатном платье от известного бренда.

От рыбки до богини: Тина Кароль вызвала фурор в сети в золотом платье Dolce & Gabbana "Боже, эти ноги": Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь