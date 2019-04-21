Сила искусства: элегантная Тина Кароль сходила с сыном на балет

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица восхитилась выступлением известной украинской примы-балерины

Украинская поп-дива очень гордится своим единственным сыном Вениамином и его достижениями в учебе. Мальчик также поет, танцует и играет на фортепиано, что не может не радовать его звездную маму. Певица старается проводить с сыном как можно больше времени, ведь он учится в Великобритании и видятся они не так часто. Так, артистка решила повести Веню на балет и вместе с ним насладиться постановкой "Жизель" с известной украинской примой-балериной Екатериной Кухар в главной роли. Видео артистка поделилась в InstaStories, а сам ролик можно посмотреть на ее фан-страничке в Instagram.

Так, мальчик внимательно наблюдает за действом на сцене, а его мама тайком снимает реакцию сына, а затем на пару секунд переводит камеру на себя. Также она восхитилась виртуозным выступлением Екатерины на сцене и оставила для нее множество комплиментов: королева, восхитительная, божественно.

Поклонники Тины пришли в восторг от времяпровождения мамы и сына и также написали ей немало теплых слов.

"Вениамин такой милый", "Какие милые, это просто круто!", "Наши самые любимые, такие милые", "Тина без макияжа такая милашка", "Красавица", "Супер", "Какая красивая Тиночка!" - отмечали комментаторы.

Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль восхитила пикантным декольте в стильном образе от украинских брендов. Эффектный наряд певицы покорил ее поклонников.

Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальным нарядом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

К слову, что Тина Кароль пленила точеной фигурой в облегающем бархатном платье от известного бренда.