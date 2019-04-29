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Под небом Тосканы: Осадчая и Горбунов заворожили красочными фото из Италии

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2019 - 16:09
Под небом Тосканы: Осадчая и Горбунов заворожили красочными фото из Италии
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная пара путешествует по живописной Италии

Звездная пара украинских ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили провести майские праздники за границей - они отправились в живописную Италию. Супруги отпраздновали Пасху в украинской церкви во Флоренции, после чего уехали путешествовать по красивейшему региону Италии - Тоскане. Красочными фотографиями знаменитости поделились на своих страницах в Instagram.

Осадчая отправилась в дорогу в стильном и удобном джинсовом наряде - брюках и куртке. Теледива позировала среди покрытых желтыми цветами холмов, на фоне красивого неба и завораживающих пейзажей.

Под небом Тосканы: Осадчая и Горбунов заворожили красочными фото из Италии

Фото: Катя Осадчая в восторге от красоты Тосканы (instagram.com/kosadcha)

Счастливые Катя и Юра также сделали милое селфи, при этом оба были в солнцезащитных очках. 

Под небом Тосканы: Осадчая и Горбунов заворожили красочными фото из Италии

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Тоскане (instagram.com/kosadcha)

"Тоскано, зустрічай :) почнемо з Кьянті. Давно збиралися в цей прекрасний італійський регіон. Винокурні, маленькі містечка і бонусом - дорога з Флоренціі до Сієни через Кастеліно ін Кьянті вважається найкрасивішою в Італії, все зніму в сторіс :) PS Ботічеллі надихався саме цими полями, коли писав свою Весну",  - поделилась Осадчая.

Под небом Тосканы: Осадчая и Горбунов заворожили красочными фото из Италии

Фото: Катя Осадчая в Тоскане (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же отметил, что там "гарно, як в Україні!"

Под небом Тосканы: Осадчая и Горбунов заворожили красочными фото из Италии

Фото: Катя Осадчая в Тоскане (instagram.com/kosadcha)

Подписчики восхищаются красотами Италии и желают паре отличного отдыха.

  • "Дуже гарно!!! Мрію побувати"
  • "Дивно, я спочатку (не читаючи текст) подумала що це західна Україна)))"
  • "Что человеку нужно для счастья - любимый человек и умение наслаждаться каждым мгновением!"
  • "Катюша, как всегда куча позитива от вас"
  • "Хорошего отдыха"
  • "Гарно, але в Україні краєвиди не гірші"
  • "І як ви всюди встигаєте? Насолоджуйтеся"
  • "Дуже гарні світлини"
  • "Хто добре працював ,той гарно відпочиває.Гарних вихідних"
  • "Краєвиди схожі на карпатські))"
  • "Ви дуже класна пара"
  • "Вы такая красивая пара,лучезарная"
  • "Катя! Никогда не наносите макияж! Вы без него такая красивая!"

Напомним, что до этого Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал. Телеведущая посетила мероприятие с диадемой и в фатиновой юбке. 

Кроме того, Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне. Телеведущая выбрала белоснежный брючный костюм от украинского бренда MAZINI. 

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