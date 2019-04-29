Под небом Тосканы: Осадчая и Горбунов заворожили красочными фото из Италии

Звездная пара путешествует по живописной Италии
Звездная пара украинских ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили провести майские праздники за границей - они отправились в живописную Италию. Супруги отпраздновали Пасху в украинской церкви во Флоренции, после чего уехали путешествовать по красивейшему региону Италии - Тоскане. Красочными фотографиями знаменитости поделились на своих страницах в Instagram.
Осадчая отправилась в дорогу в стильном и удобном джинсовом наряде - брюках и куртке. Теледива позировала среди покрытых желтыми цветами холмов, на фоне красивого неба и завораживающих пейзажей.
Фото: Катя Осадчая в восторге от красоты Тосканы (instagram.com/kosadcha)
Счастливые Катя и Юра также сделали милое селфи, при этом оба были в солнцезащитных очках.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Тоскане (instagram.com/kosadcha)
"Тоскано, зустрічай :) почнемо з Кьянті. Давно збиралися в цей прекрасний італійський регіон. Винокурні, маленькі містечка і бонусом - дорога з Флоренціі до Сієни через Кастеліно ін Кьянті вважається найкрасивішою в Італії, все зніму в сторіс :) PS Ботічеллі надихався саме цими полями, коли писав свою Весну", - поделилась Осадчая.
Фото: Катя Осадчая в Тоскане (instagram.com/kosadcha)
Горбунов же отметил, что там "гарно, як в Україні!"
Фото: Катя Осадчая в Тоскане (instagram.com/kosadcha)
Подписчики восхищаются красотами Италии и желают паре отличного отдыха.
Напомним, что до этого Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал. Телеведущая посетила мероприятие с диадемой и в фатиновой юбке.
Кроме того, Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне. Телеведущая выбрала белоснежный брючный костюм от украинского бренда MAZINI.