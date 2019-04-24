С диадемой и в фатиновой юбке: Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал

Катя Осадчая

Телеведущая сделала несколько фото с гостями

Катя Осадчая продолжает свой "светский марафон". Телеведущая буквально каждый день посещает сразу несколько мероприятий, откуда не всегда успевает делать обновления на своей instagram-страничке. И все же не забывает о своей армии поклонников (а это более 1,2 млн человек) и делится эпизодичными видео в разделе сториз.

Так, Осадчая стала одной из звездных гостей вечеринки "Viva! Бал", которая состоялась вечером 23 апреля в центре столицы. Безусловно, телеведущая с программой "Світське життя" не смогла пропустить такое событие.

Катя Осадчая на вечеринке Viva! Бал (фото: instagram.com/kosadcha)

Для посещения вечеринки Осадчая выбрала очень элегантный и одновременно необычный образ. На телеведущей – пышная фатиновая юбка нежного пудрового оттенка. Воздушный и невесомый низ интересно уравновешивает сдержанный и даже деловой верх – черный жакет с широким кожаным поясом.

Образ довершают черные туфли на шпильке, а также массивные серьги и нежная диадема в волосах. Волосы собраны в вечернюю прическу. Мейкап – с акцентом на глаза.

Катя Осадчая на вечеринке Viva! Бал

Отметим, что 23 апреля у Осадчей началось более чем активно. Уже в 7 утра телеведущая публиковала фото из машины, когда направлялась в студию программы "Сніданок з 1+1". Для прямого эфира Осадчая выбрала очень сочный брючный костюм яркого розового цвета. Образ дополнила белой кепи. Во время эфира Осадчая сделала и несколько фото с ведущими утренней программы (Людмила Барбир и Руслан Сеничкин).

Также напомним, что 21 апреля состоялся грандиозный суперфинал шоу Голос країни 9 сезон, победительницей которого стала одна из фавориток Оксана Муха. При этом поклонники проекта также отметили шикарный вечерний образ Кати Осадчей. Телеведущая появилась на сцене шоу в элегантном вечернем платье в пол с разрезом до средины бедра. При этом платье – белого цвета, полностью украшенное пайетками. Поклонники ведущей даже отметили, что в таком образе она похожа на невесту.