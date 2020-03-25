Кроме штурма сериалов: Каменских показала, на каких сайтах любит "зависать"

Настя Каменских не перестает радовать поклонниками своими полезными рекомендациями. Как и другие украинские селебритис, Потап и Настя находятся на домашней изоляции в период карантина. Чтобы хоть как-то отвлечь и развлечь своих поклонников Настя на регулярной основе решила делиться различными полезностями: от любимых фильмов и книг до онлайн-тренировок. На этот раз красотка акцентирует внимание на умственном развитии. Каменских настоятельно советует не тратить время на впустую и провести его за самообразованием. А если вы еще не решили, за что взяться, — очередная подборка от Насти вам в помощь!

Так,, во время работы из дома Настя советует также выделять время на полезные курсы.

“Продолжим говорить о саморазвитии. Еще один из моих советов, чем себя занять во время режима #stayhome & #staysafe и работы из дому — это выделять время на полезные курсы, больше времени на себя и свои планы. Главное, это время правильно распределить и заняться чем-то, кроме штурма сайтов с сериалами. Сейчас основные виды моей деятельности дома - это работа удаленно, спорт и онлайн тренировки с вами, искусство и музыка, книги и личностное развитие, — делится с поклонниками Настя. — В плане последнего, для себя я выбрала парочку прикольных сайтов и курсов, которые люблю изучать”.

Итак, топ-4 возможности саморазвития по версии Насти Каменских:

Coursera. Изучения языков, литературы, искусства, экономики, психологии, бизнеса и много другого. После прохождения курсов вы получаете сертификаты от ведущих мировых школ и университетов. И сейчас сайт сделал тысячи этих курсов бесплатными. Carpe diem! Обучение в Hogwarts. Показали бы мне это в школе и я была бы самым счастливым ребенком. Хотя и сейчас, признаюсь, глазки мои радостно загорелись, ведь каждый из нас практически рос с Гарри. Вы можете прямо сейчас стать учеником одного из факультетов Хогвартса и изучать магию! А почему бы и нет. ⠀ TED. Лучшие специалисты самых разных областей рассказывают о нужных и важных вещах. При просмотре видео, можно надолго потерять счет времени, потому что все видео очень интересные. Для тех, кто понимает английский, есть англоязычный канал ТЕD. Приложение на телефон Google Arts & Culture. Столько интересных статей об искусстве и культуре разных стран. В разделе “Коллекции” собраны все лучшие музеи мира, в каждом из которых можно виртуально погулять и рассмотреть картины до мельчайших мазков. Я сегодня посещу Альбертину. А вы?

“Как вам пост? Полезный? Продолжать делиться своими планами и подборками?” — подытожила Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

А еще чуть позже Настя подготовила список важных правил, которые необходимо соблюдать перед стартом тренировки.

“Подготовка и восстановление после упражнений важны не меньше, чем сами упражнения. Если вы неправильно занимаетесь, организм запомнит спорт как негативный опыт, после которого он чувствует боль и усталость и ваши тренировки сведутся на нет”, — отмечает Каменских.

Поэтому важно знать :

Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого.

Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений. Поэтому всегда делаем разминку

После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.

Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите

Пейте воду. Для всех это уже банальный совет, но сколькие из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце.

Напомним, ранее Каменских назвала топ-3 упражнения для домашней тренировки.