Кроме штурма сериалов: Каменских показала, на каких сайтах любит "зависать"

Также Настя выделила полезные советы для начала тренировки
Настя Каменских не перестает радовать поклонниками своими полезными рекомендациями. Как и другие украинские селебритис, Потап и Настя находятся на домашней изоляции в период карантина. Чтобы хоть как-то отвлечь и развлечь своих поклонников Настя на регулярной основе решила делиться различными полезностями: от любимых фильмов и книг до онлайн-тренировок. На этот раз красотка акцентирует внимание на умственном развитии. Каменских настоятельно советует не тратить время на впустую и провести его за самообразованием. А если вы еще не решили, за что взяться, — очередная подборка от Насти вам в помощь!
Так,, во время работы из дома Настя советует также выделять время на полезные курсы.
“Продолжим говорить о саморазвитии. Еще один из моих советов, чем себя занять во время режима #stayhome & #staysafe и работы из дому — это выделять время на полезные курсы, больше времени на себя и свои планы. Главное, это время правильно распределить и заняться чем-то, кроме штурма сайтов с сериалами. Сейчас основные виды моей деятельности дома - это работа удаленно, спорт и онлайн тренировки с вами, искусство и музыка, книги и личностное развитие, — делится с поклонниками Настя. — В плане последнего, для себя я выбрала парочку прикольных сайтов и курсов, которые люблю изучать”.
Итак, топ-4 возможности саморазвития по версии Насти Каменских:
“Как вам пост? Полезный? Продолжать делиться своими планами и подборками?” — подытожила Настя.
Фото: instagram.com/kamenskux
А еще чуть позже Настя подготовила список важных правил, которые необходимо соблюдать перед стартом тренировки.
“Подготовка и восстановление после упражнений важны не меньше, чем сами упражнения. Если вы неправильно занимаетесь, организм запомнит спорт как негативный опыт, после которого он чувствует боль и усталость и ваши тренировки сведутся на нет”, — отмечает Каменских.
Поэтому важно знать :
Напомним, ранее Каменских назвала топ-3 упражнения для домашней тренировки.