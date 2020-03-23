Вместе мы сила: Настя Каменских показала свою активную тренировку для идеальной фигуры

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя пообещала поклонникам регулярно записывать такие тренировки

Настя Каменских продолжает выполнять обещания и с завидной регулярностью выходить в прямые эфиры во время домашней изоляции. Украинская певица на днях пообещала поклонникам, что во время карантина будет проводить онлайн-тренировки на регулярной основе! Исполнительница у себя в сториз подчеркивала, как сложно бывает дома взять себя в руки и заставить тренироваться. Но если этого не делать, то от малой подвижности совсем скоро появятся складочки на талии и бедрах. А чтобы этого не случилось, следует каждое утро заниматься! Например, с Настей.

Сегодня, 23 марта, в 9:00 Каменских вышла в обещанный прямой эфир с поклонниками. И провела для них онлайн-тренировку.

“Доброе утро! Как вы себя чувствуете? Надеюсь, что вы все здоровенькие. И надеюсь, что вы сидите дома. Ребята, это очень важно! Я видела по новостям, что люди решили, что это какое-то развлечение и устраивают пикники. И если честно, меня просто поражает эта беспечность. Поэтому я еще раз в сотый раз не перестаю говорить — надо сидеть дома. Таким образом мы выгоним этот вирус. И сможем как можно скорее порадоваться этой весне, которая такая красивая”, — обращается к фолловерам Настя.

Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Настя Каменских провела онлайн-тренировку

Также Настя отметила, что сегодня она проснулась в 6:30 утра. И успела сделать себе завтрак и подготовила тренировку. Дело в том, что за тренировку на 9 утра проголосовали именно подписчики Насти во время онлайн-голосовалки. Настя также отметила, что тренировку ей помог разработать личный тренер Андрей Хомицкий.

Проснувшись, Настя советует выпить натощак стакан воды.

А начинаем тренировку обязательно с разминки, чтобы не получить травмы. Разминаемся сверху вниз — от головы до стоп. Затем Настя начинает семенящий бег на месте. Это отличное начало тренировки, которое помогает разогреть мышцы, разбудить все тело.

Тренировка от Насти проходила больше 40 минут! Так что если проводить ее каждый день, то результат будет заметен уже через пару недель. А к лету можно будет натренировать заветную “попу как у Ким”.

“Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко. Когда я провела первую онлайн тренировку с вами и получила так много фидбеков, то поняла, что хочу и буду продолжать! Поэтому на период карантина МЫ С ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ВМЕСТЕ ! Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером @khomytskyi_official. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки”, — писала Каменских в предыдущем посте.

Напомним, ранее Каменских сверкнула экстремальным декольте в трендовом образе на Голосе страны -10.