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Окрім штурму серіалів: Каменських показала, на яких сайтах любить "зависати"

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Також Настя виділила корисні поради для початку тренування

Настя Каменських не перестає радувати шанувальників своїми корисними рекомендаціями. Як і інші українські селебрітіс, Потап і Настя знаходяться на домашній ізоляції в період карантину. Щоб хоч якось відвернути і розважити своїх шанувальників Настя на регулярній основі вирішила ділитися різними корисними речами: від улюблених фільмів і книг до онлайн-тренувань. На цей раз красуня акцентує увагу на розумовому розвитку. Каменських настійно радить не витрачати час даремно і провести його за самоосвітою. А якщо ви ще не вирішили, за що взятися, — чергова добірка від Насті вам в допомогу!

Так, під час роботи з дому Настя радить також виділяти час на корисні курси.

“Продовжимо говорити про саморозвиток. Ще одна з моїх порад, чим себе зайняти під час режиму #stayhome & #staysafe і роботи з дому — це виділяти час на корисні курси, більше часу на себе і свої плани. Головне, це правильно розподілити час і зайнятися чимось, крім штурму сайтів з серіалами. Зараз основні види моєї діяльності вдома - це робота віддалено, спорт і онлайн тренування з вами, мистецтво і музика, книги і особистісний розвиток, — ділиться з шанувальниками Настя. — В плані останнього, для себе я вибрала кілька прикольних сайтів і курсів, які люблю вивчати".

Отже, топ-4 можливості саморозвитку за версією Насті Каменських:

  1. Coursera. Вивчення мов, літератури, мистецтва, економіки, психології, бізнесу та багато іншого. Після проходження курсів ви отримуєте сертифікати від провідних світових шкіл і університетів. І зараз сайт зробив тисячі цих курсів безкоштовними. Carpe diem!
  2. Навчання в Hogwarts. Показали мені це в школі і я була б найщасливішою дитиною. Хоча і зараз, зізнаюся, очі мої радісно спалахнули, адже кожен з нас практично зростав з Гаррі. Ви можете прямо зараз стати учнем одного з факультетів Хогвартса і вивчати магію! А чому б і ні. ⠀
  3. TED. Кращі фахівці різних областей розповідають про потрібні і важливі речі. При перегляді відео, можна надовго втратити лік часу, тому що всі відео дуже цікаві. Для тих, хто розуміє англійську, є англомовний канал ТЕD.
  4. Додаток на телефон Google Arts & Culture. Стільки цікавих статей про мистецтво та культуру різних країн. В розділі "Колекції" зібрані всі найкращі музеї світу, в кожному з яких можна віртуально погуляти і розглянути картини до найдрібніших мазків. Я сьогодні відвідаю Альбертину. А ви?

“Як вам пост? Корисний? Продовжувати ділитися своїми планами та добірками?" — підсумувала Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

А ще трохи пізніше Настя підготувала список важливих правил, яких необхідно дотримуватися перед стартом тренування.

“Підготовка і відновлення після вправ важливі не менше, ніж самі вправи. Якщо ви неправильно робите, організм запам'ятає спорт як негативний досвід, після якого він відчуває біль і втому і ваші тренування зведуться нанівець", — зазначає Каменських.

Тому важливо знати :

  • Не починайте тренування відразу після сну. Організму потрібно час, щоб перебудуватися з стану спокою в стан готовності до навантажень. Я обожнюю бігати і тренуватися вранці, але прокидаюся як мінімум за годину до цього.
  • Нерозігріті м'язи не можна тренувати. Це загрожує травмами або майже завжди сильною крепатурою навіть від простих вправ. Тому завжди робимо розминку
  • Після тренування - обов'язково розтяжка. Вона знімає напругу м'язів, які в свою чергу напружують суглоби, що небезпечно.
  • Спите достатньо. Саме уві сні організм відновлюється і виробляє гормони, які впливають на спалювання жирів, обмін речовин і зміцнення м'язів. Однією з причин, чому ви не худнете, може бути те, що ви мало спите
  • Пийте воду. Для всіх це вже банальний рада, але скільки з вас п'ють достатньо чистої води? Це ваша еластичність шкіри, відсутність целюліту, міцні судини і серце.

Нагадаємо, раніше Каменських назвала топ-3 вправи для домашньої тренування.

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