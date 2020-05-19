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Что за штучка! Вера Брежнева подчеркнула изгибы фигуры облегающим серебристым комбинезоном

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Певица призналась, что очень соскучилась по выступлениям

Вера Брежнева на карантине продолжает придерживаться режима и не дает себе слишком уж расслабляться. Певица не забывает о регулярных тренировках, стала больше готовить и проводить время с мужем Константином Меладзе и дочкой Сарой. К слову, на днях у композитора был день рождения и артистка трогательно поздравила своего "гения" и показала фото счастливого именинника. На самоизоляции она уже очень соскучилась по выступлениям и концертным образам и примерила один из своих концертных нарядов.

Вера поделилась сделанным у зеркала видео, в котором предстала в серебристом комбинезоне, подчеркнувшим все изгибы ее стройной фигуры. Дополнили лук босоножки на каблуке, пышная прическа и красивый макияж.

38-летняя Брежнева соблазнительно крутит бедрами на камеру, изображая танец на сцене.

"Предконцертная ностальгия", - поделилась певица.

Менее чем за сутки ролик набрал более 770 тысяч просмотров и множество комментариев. Фолловеры восхищаются фигурой звезды, а некоторые даже посчитали ее слишком худой.

  • Худыш
  • Вера Секси Секси Леди
  • Вы кушаете вообще?
  • Космический костюмчик
  • Супер Вера. Ждём вас на сцене скорее
  • Вера Брежнева вы лучшая женщина
  • Верочка,надо чуть поправиться,это уже перебор.Заранее извини,я врач,чисто с мед. стороны.
  • Вот тебе и ГАЛУШКА!!!! ХУДАЯ , ПОДТЯНУТАЯ!!! Учитесь девочки!!!!
  • Сексуальна
  • Ой, какая Вы худая! Вера, Вы голодаете ?)

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Скриншот комментариев

Ранее Вера Брежнева сделала признание о детях. Она учит дочерей Соню и Сару правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Также Вера приобщает к этому и мужа Константина Меладзе и тщательно следит за его рационом.

Автор: Марта Никитко