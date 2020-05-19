Що за штучка! Віра Брежнєва підкреслила вигини фігури облягаючим сріблястим комбінезоном

Співачка зізналася, що дуже скучила за виступами
Віра Брежнєва на карантині продовжує дотримуватися режиму і не дає собі надто розслаблятися. Співачка не забуває про регулярні тренування, стала більше готувати і проводити час з чоловіком Костянтином Меладзе і дочкою Сарою. До речі, днями у композитора був день народження і артистка зворушливо привітала свого "генія" і показала фото щасливого іменинника. На самоізоляції вона вже дуже скучила за виступами і концертними образами і приміряла один зі своїх концертних нарядів.
Віра поділилася зробленим біля дзеркала відео, в якому постала в сріблястому комбінезоні, що підкреслив всі вигини її стрункої фігури. Доповнили лук босоніжки на підборах, пишна зачіска і красивий макіяж.
38-річна Брежнєва спокусливо крутить стегнами на камеру, зображуючи танець на сцені.
"Передконцертна ностальгія", - поділилася співачка.
Менш ніж за добу ролик набрав понад 770 тисяч переглядів і безліч коментарів. Фолловери захоплюються фігурою зірки, а деякі навіть вважали її занадто худою.
Скріншот коментарів
Раніше Віра Брежнєва зробила зізнання про дітей. Вона вчить дочок Соню і Сару правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Також Віра залучає до цього і чоловіка Костянтина Меладзе і ретельно стежить за його раціоном.
Автор: Марта Нікітко