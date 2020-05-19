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Що за штучка! Віра Брежнєва підкреслила вигини фігури облягаючим сріблястим комбінезоном

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Співачка зізналася, що дуже скучила за виступами

Віра Брежнєва на карантині продовжує дотримуватися режиму і не дає собі надто розслаблятися. Співачка не забуває про регулярні тренування, стала більше готувати і проводити час з чоловіком Костянтином Меладзе і дочкою Сарою. До речі, днями у композитора був день народження і артистка зворушливо привітала свого "генія" і показала фото щасливого іменинника. На самоізоляції вона вже дуже скучила за виступами і концертними образами і приміряла один зі своїх концертних нарядів.

Віра поділилася зробленим біля дзеркала відео, в якому постала в сріблястому комбінезоні, що підкреслив всі вигини її стрункої фігури. Доповнили лук босоніжки на підборах, пишна зачіска і красивий макіяж.

38-річна Брежнєва спокусливо крутить стегнами на камеру, зображуючи танець на сцені.

"Передконцертна ностальгія", - поділилася співачка.

Менш ніж за добу ролик набрав понад 770 тисяч переглядів і безліч коментарів. Фолловери захоплюються фігурою зірки, а деякі навіть вважали її занадто худою.

  • Худиш
  • Віра Сексі Сексі Леді
  • Ви їсте взагалі?
  • Космічний костюмчик
  • Супер Віра. Чекаємо вас на сцені швидше
  • Віра Брежнєва ви найкраща жінка
  • Вірочка,треба трохи поправитися,це вже перебір.Заздалегідь вибач,я лікар,чисто з мед. боку.
  • Ось тобі і ГАЛУШКА!!!! СТРУНКА , ПІДТЯГНУТА!!! Вчіться дівчатка!!!!
  • Сексуальна
  • Ой, яка Ви худа! Віра, Ви голодуєте ?)

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Скріншот коментарів

Раніше Віра Брежнєва зробила зізнання про дітей. Вона вчить дочок Соню і Сару правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Також Віра залучає до цього і чоловіка Костянтина Меладзе і ретельно стежить за його раціоном.

Автор: Марта Нікітко