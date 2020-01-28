Шикарный образ: Катя Осадчая блестнула в "золотой униформе"

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая призналась, что съемочный процесс кипит и время на сон у нее почти нет

Съемочная группа канала 1+1 вовсю работает над записью новых сезонов шоу, выходов которых с нетерпением ожидают их поклонники. Так телеведущая Катя Осадчая сейчас занята сразу в двух проектах — Голос країни-10 и Світське життя, поэтому ее Instagram заполнен кадрами с рабочими моментами, один из которых заинтриговал подписчиков не на шутку. На фото Катя показала "случай в гримерке", когда они с мужем остались наедине - парочка целовалась в перерывах между дублями.

Еще одним аспектом, который обязательно притягивает внимание телезрителей и фанатов селебрити — ее непревзойденные наряды. Фото в роскошных вечерних платьях, стоимость которых порой превышает несколько тысяч евро то и дело мелькают а аккаунте звезды и ее сториз.

Очередной золотой наряд Кати просто произвел фурор среди ее подписчиков, еще и за то, что она присвоила ему звание униформы.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Когда платья в пайетках - повседневная униформа", - шутливо подписала публикацию Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

И действительно, о такой рабочей одежде можно только мечтать, согласились фолловеры ее аккаунта, а еще они отметили, что Катю украшают не только пайетки и стразы, но и ее обворожительная улыбка:

Тогда это работа мечты

Ого какая шикарная

Твоя посмішка зачаровує!

Тут прям безумно красивая

Когда в маетках - это хорошо, есть что надеть

У Вас шикарный образ

Цікава ідея плаття! Ви, Катю, неперевершена!

Золотое платье для Кати.

Ну просто неотразима!!!

Катюша, Вы как всегда неотразима

Но не только гламурными рабочими моментами делиться звезда, она без стеснения показывает и закулисье, например, фотографии себя сонной и без макияжа.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

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