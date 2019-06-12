Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом

Певица примерила стильный и несколько провокационный наряд
В мае солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим супругом и коллегой по музыкальному цеху Валерием Бебко устроили себе американские каникулы - пара посетила несколько национальных парков США и поделилась своим восторгом от увиденного. На большинстве отпускных фото певица позировала без макияжа и в удобной спортивной одежде. Однако пришло время возвращаться к работе - а значит, и к привычному эффектному стилю.
На своей странице в Instagram Юлия поделилась эффектными фото, на которых она запечатлена в стильном и даже несколько провокационном образе. Возможно, артистка примерила его для каких-то съемок.
Санина позировала в прозрачной черной блузке и черном бюстгальтере, а также серебристом костюме, пиджак от которого она набросила сверху. Кроме того, певице сделали красивую пышную прическу, которую украсили элегантной заколкой, и яркий макияж. На шее у нее красуется украшение-чокер, а на губах - красная помада.
Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)
"Back to work", - подписала пост Юля, что переводится с английского, как "Вернулась к работе".
Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)
Фолловеры исполнительницы засыпали ее комплиментами, называя шикарной и очень красивой женщиной.
Скриншот комментариев(instagram.com/the_hardkiss)
Напомним, солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.
Ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина растрогала сеть милым семейным фото, сделанным на Пасху.