ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.06.2019 - 14:56
Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом
Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Певица примерила стильный и несколько провокационный наряд

В мае солистка популярной  украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим супругом и коллегой по музыкальному цеху Валерием Бебко устроили себе американские каникулы - пара посетила несколько национальных парков США и поделилась своим восторгом от увиденного. На большинстве отпускных фото певица позировала без макияжа и в удобной спортивной одежде. Однако пришло время возвращаться к работе - а значит, и к привычному эффектному стилю.

На своей странице в Instagram Юлия поделилась эффектными фото, на которых она запечатлена в стильном и даже несколько провокационном образе. Возможно, артистка примерила его для каких-то съемок.

Санина позировала в прозрачной черной блузке и черном бюстгальтере, а также серебристом костюме, пиджак от которого она набросила сверху. Кроме того, певице сделали красивую пышную прическу, которую украсили элегантной заколкой, и яркий макияж. На шее у нее красуется украшение-чокер, а на губах - красная помада.

Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

"Back to work", - подписала пост Юля, что переводится с английского, как "Вернулась к работе".

Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Фолловеры исполнительницы засыпали ее комплиментами, называя шикарной и очень красивой женщиной.

  • "Вау! Какая шикарная"
  • "Шикарное фото! Юля, вы бесподобная, стильная и очень красивая женщина!"
  • "Нереальная красавица"
  • "Вы такая классная. Люблю Вас и Ваши песни"
  • "Даже слова трудно подобрать, как красиво!!!"
  • "Какой же красивый образ! Влюблена. Вам очень идёт"
  • "Ви неймовірна!"
  • "Какая же красота!"
  • "Какая Вы красивая, завораживаете и вдохновляете. Спасибо Вам"
  • "Глаз не оторвать, шикарная"
  • "Как легенда из прошлого"
  • "Срочно звоните в полицию! По-моему,здесь распространяют незаконную красоту"

Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом

Скриншот комментариев(instagram.com/the_hardkiss)

Напомним, солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.

Ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина растрогала сеть милым семейным фото, сделанным на Пасху.

 

"Как девочка": Лилия Ребрик очаровала воздушным летним образом Над пропастью! Солистка The Hardkiss восхитила сеть невероятными "американскими" фото
Новости Украины образThe HARDKISSЮлия Санина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь