Над пропастью! Солистка The Hardkiss восхитила сеть невероятными "американскими" фото

Юлия Санина и Валерий Бебко путешествуют в Штатах
Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим супругом и коллегой по музыкальному цеху Валерием Бебко, которые ранее умилили поклонников трогательными пасхальными фото, в этот раз подготовили целый калейдоскоп ярких снимков - на которых показали восхитительные североамериканские пейзажи.
Пара поделилась в Instagram не только головокружительными видами национальных парков нескольких штатов, но и рассказала о собственных впечатлениях.
Артистка призналась, что визит на знаменитую Подкову (Horseshoe Bend) - меандру реки Колорадо на территории национальной зоны отдыха каньона Глен, стал для нее самым удивительным путешествием в жизни. Впрочем, уточнила Санина, после Норвегии.
Юлия Санина и Валерий Бебко в США (Фото: instagram.com/the_hardkiss)
"Задача - разбудить в себе детский восторг! Done", - написала она.
Кроме того, музыканты попали в шторм, град, сменили три штата, чтобы поменять машину, но успели на закат в Долине монументов (Monument Valley).
Юлия показала в сети забавное "парящее" фото в этом уникальном геологическом образовании на северо-востоке штата Аризона и на юго-востоке штата Юта.
Юлия Санина "парит" в небе (Фото: instagram.com/the_hardkiss)
Кстати, место располагается на территории резервации индейского племени навахо.
А еще Санина опубликовала снимок из Брайс-Каньон-Сити в округе Гарфилд (штат Юта), который находится возле национального парка Брайс-Каньон.
Юлия Санина (Фото: instagram.com/the_hardkiss)
Вокалистка и гитарист The Hardkiss также показали чувственное фото в Национальном парке Зайон (Zion National Park) в штате Юта.
Юлия Санина и Валерий Бебко в США (Фото: instagram.com/the_hardkiss)
Одноименный каньон тянется в длину на 24 км, а его глубина составляет до 800 м. Имеет уникальный рыжеватый и бронзовый цвет.
В комментариях к снимкам поклонники музыкантов восхищаются не только величественными пейзажами, но и самой парой, которая просто излучает любовь и восторг.
Напомним, ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.
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