Такие красивые: солистка The Hardkiss растрогала сеть милым семейным фото

Певица вместе с мужем и сыном посетила пасхальную службу
28 апреля в Украине отмечали православную Пасху и многие знаменитости показали, как они провели этот праздник. Не стала исключением и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая поделилась очаровательным семейным фото с мужем и сыночком. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок с пасхальной службы.
На фото семейство запечатлено у храма, при этом маленький Даниил сидит на плечах у папы Вала Бебко. У Юлии на голове платочек, как и полагается при посещении церкви, а кроме того, на лице нет макияжа.
"С Воскресением Христовым", - лаконично написала артистка.
Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)
Звездная пара старается не выносить семейную жизнь напоказ и крайне редко публикует в сети совместные фото с 3-летним Даней, так что поклонники очень обрадовались и забросали Санину умиленными комментариями. Многие отметили, что они очень красивая семья, а малыш заметно подрос.
Напомним, ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.
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