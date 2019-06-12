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Шикарна жінка: солістка The Hardkiss в прозорій блузці схвилювала ефектним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2019 - 14:56
Шикарна жінка: солістка The Hardkiss в прозорій блузці схвилювала ефектним образом
Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Співачка приміряла стильне і дещо провокаційне вбрання

У травні солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком і колегою по музичному цеху Валерієм Бебко влаштували собі американські канікули - пара відвідала кілька національних парків США і поділилася своїм захопленням від побаченого. На більшості відпускних фото співачка позувала без макіяжу і в зручному спортивному одязі. Проте настав час повертатися до роботи - а значить, і до звичного ефектного стилю.

На своїй сторінці в Instagram Юлія поділилася ефектними фото, на яких вона зображена в стильному і навіть дещо провокаційному образі. Можливо, артистка приміряла його для якихось зйомок.

Саніна позувала в прозорій чорній блузці і чорному бюстгальтері, а також сріблястому костюмі, піджак від якого вона накинула зверху. Крім того, співачці зробили красиву пишну зачіску, яку прикрасили елегантною шпилькою, і яскравий макіяж. На шиї у неї красується прикраса-чокер, а на губах - червона помада.

Шикарна жінка: солістка The Hardkiss в прозорій блузці схвилювала ефектним образом

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

"Back to work", - підписала пост Юля, що перекладається з англійської, як "Повернулася до роботи".

Шикарна жінка: солістка The Hardkiss в прозорій блузці схвилювала ефектним образом

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Фолловери виконавиці засипали її компліментами, називаючи шикарною і дуже красивою жінкою.

  • "Вау! Яка шикарна"
  • "Шикарне фото! Юля, ви чудова, стильна і дуже красива жінка!"
  • "Нереальна красуня"
  • "Ви така класна. Люблю Вас і Ваші пісні"
  • "Навіть слова важко підібрати, як гарно!!!"
  • "Який же гарний образ! Закохана. Вам дуже йде"
  • "Ві неймовірна!"
  • "Яка ж краса!"
  • "Яка Ви красива, завораживаете і надихаєте. Спасибі Вам"
  • "Очей не відірвати, шикарна"
  • "Як легенда з минулого"
  • "Терміново телефонуйте в поліцію! По-моєму,тут поширюють незаконну красу"

Шикарна жінка: солістка The Hardkiss в прозорій блузці схвилювала ефектним образомШикарна жінка: солістка The Hardkiss в прозорій блузці схвилювала ефектним образом

Скріншот коментарів(instagram.com/the_hardkiss)

Нагадаємо, солістка The Hardkiss Юлія Саніна підкорила ефектним жовтим образом у фіналі Голосу країни 9.

Раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна зворушила мережу милим сімейним фото, зробленим на Великдень.

 

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Новини України образThe HARDKISSЮлия Санина
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