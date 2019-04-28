"Шикарная женщина": Настя Каменских покорила сеть чувственным фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала соблазнительный образ из нового клипа

Недавно Настя Каменских вызвала фурор в сети своим новым клипом на украиноязычную песню "Обіцяю", в котором поразила фанов целой серией преображений в героинь всемирно известных картин художников. Так, певица показала образы Моны Лизы, Фриды Кало, Олимпии и даже Девушки с жемчужной сережкой. На своей странице в Instagram она продолжает подогревать интерес, публикуя эффектные и откровенные фото со съемок ролика.

На крайнем фото Настя запечатлена в очень чувственном и нежном образе. Артистка позирует в облегающем бежевом сарафане, красиво сложив руки на талии и у лица. Задрапированный разными цветами задний фон добавил снимку еще больше атмосферности.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники поспешили оставить восторженные отзывы, отмечая, что кадр вышел очень нежным и красивым, а Настя - настоящая королева.

"Тянешь на женщину мечты!"

"Невероятно красиво"

"Боже! Какая ты красивая"

"Цей образ в кліпі, мені дуже подобається, ти така гарна"

"Ах Настя, що ж ти знами робиш!?)"

"Шикарная женщина"

"Настя, оставайтесь такой всегда, очень приятно смотреть, сама нежность, женственность и мать природа спустилась к нам на Землю. Что сказать Богиня!!"

"Королева!"

"Круто получилось!"

К слову, ранее Каменских выложила еще один эффектный кадр из клипа - на нем она лежит на тахте, закрыв глаза и чувственно прикасаясь к лицу.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских отправилась на отдых в Париж, где по приезду сразу же еще раз спровоцировала слухи о своем романе с Потапом.

Во Франции Настя Каменских посетила один из самых известных во всем мире музеев, а именно – Лувр. Конечно же, здесь певица также сделала сразу несколько фото в умиротворенном образе.