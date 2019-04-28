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"Шикарна жінка": Настя Каменських підкорила мережу чуттєвим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2019 - 14:06
"Шикарна жінка": Настя Каменських підкорила мережу чуттєвим фото
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала спокусливий образ з нового кліпу

Нещодавно Настя Каменських викликала фурор в мережі своїм новим кліпом на україномовну пісню "Обіцяю", в якому вразила фанів цілою серією перетворень у героїнь всесвітньо відомих картин художників. Так, співачка показала образи Мони Лізи, Фріди Кало, Олімпії і навіть Дівчини з перловою сережкою. На своїй сторінці в Instagram вона продовжує підігрівати інтерес, публікуючи ефектні й відверті фото зі зйомок ролика.

На крайньому фото Настя відображена в дуже чуттєвому і ніжному образі. Артистка позує в облягаючому бежевому сарафані, красиво склавши руки на талії і обличчі. Задрапірований різними кольорами задній фон додав знімку ще більше атмосферності.

&quot;Шикарна жінка&quot;: Настя Каменських підкорила мережу чуттєвим фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники поспішили залишити захоплені відгуки, відзначаючи, що кадр вийшов дуже ніжним і красивим, а Настя - справжня королева.

  • "Тягнеш на жінку мрії!"
  • "Неймовірно красиво"
  • "Боже! Яка ти красива"
  • "Цей образ у кліпі, мені дуже подобається, ти така гарна"
  • "Ах Настя, що ж ти знами робиш!?)"
  • "Шикарна жінка"
  • "Настя, залишайтеся такою завжди, дуже приємно дивитися, сама ніжність, жіночність і мати природа спустилася до нас на Землю. Що сказати Богиня!!"
  • "Королева!"
  • "Круто вийшло!"

До речі, раніше Каменських виклала ще один ефектний кадр з кліпу - на ньому вона лежить на тахті, закривши очі і чуттєво торкаючись до лиця.

&quot;Шикарна жінка&quot;: Настя Каменських підкорила мережу чуттєвим фото

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських відправилася на відпочинок в Париж, де по приїзду відразу ж ще раз спровокувала чутки про свій роман з Потапом.

У Франції Настя Каменських відвідала один з найбільш відомих у всьому світі музеїв, а саме – Лувр. Звичайно ж, тут співачка також зробила декілька фото в щасливому образі.

 

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