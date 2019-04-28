"Шикарна жінка": Настя Каменських підкорила мережу чуттєвим фото

Співачка показала спокусливий образ з нового кліпу
Нещодавно Настя Каменських викликала фурор в мережі своїм новим кліпом на україномовну пісню "Обіцяю", в якому вразила фанів цілою серією перетворень у героїнь всесвітньо відомих картин художників. Так, співачка показала образи Мони Лізи, Фріди Кало, Олімпії і навіть Дівчини з перловою сережкою. На своїй сторінці в Instagram вона продовжує підігрівати інтерес, публікуючи ефектні й відверті фото зі зйомок ролика.
На крайньому фото Настя відображена в дуже чуттєвому і ніжному образі. Артистка позує в облягаючому бежевому сарафані, красиво склавши руки на талії і обличчі. Задрапірований різними кольорами задній фон додав знімку ще більше атмосферності.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники поспішили залишити захоплені відгуки, відзначаючи, що кадр вийшов дуже ніжним і красивим, а Настя - справжня королева.
До речі, раніше Каменських виклала ще один ефектний кадр з кліпу - на ньому вона лежить на тахті, закривши очі і чуттєво торкаючись до лиця.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських відправилася на відпочинок в Париж, де по приїзду відразу ж ще раз спровокувала чутки про свій роман з Потапом.
У Франції Настя Каменських відвідала один з найбільш відомих у всьому світі музеїв, а саме – Лувр. Звичайно ж, тут співачка також зробила декілька фото в щасливому образі.