"Шикарна до непристойності!" Полякова влаштувала Нікітюк фешн-фотосесію в Парижі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча гуляла вулицями столиці Франції у сукні-піджаку

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з романтичного Парижа, де провела незабітній час в компанії подруг, а також сходила на показ української дизайнера Андре Тана. Вона побувала на дефіле разом з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим, а також співачкою Олею Поляковою. Леся з задоволенням гуляла вулицями французької столиці, обідали в місцевих закладах і не встояла перед шопінгом в знаментом універмазі Галереї Лафайєт. Леді Ле опублікувала серію ностальгічних кадрів з міста романтиків в Instagram.

На фото захоплена Леся прогулюється по центру Парижа. Вона одягла трендову сукню-піджак оригінального крою з одним рукавом і великими золотими гудзиками від Andre Tan, доповнила образ колготками з малюнком, лакованими туфлями-човниками і невеликою сумкою на ланцюжку від Chanel.

"Настрій Париж", - підписала серію знімків Леді Ле, а також вказала автора фото – Олю Полякову.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Мені вийшли всі мої фото!" - попросила під фотосетом "суперблондинка". "Ага, я їх на аукціоні продам", - відреагувала Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не приховували свого захоплення від перегляду французького фотозвіту Лесі.

Леся, ти гармата просто

Бувають же ноги!

Ну прям дівчинка

Багіня Паризької бруківки

Красуня

Сексі

Леся, як завжди, чарівна! А почуття гумору як вишенька на торті!

Леся, ви як завжди прекрасні

Ну дуже, ну дуже красива дівчина

Така щаслива

Якою ти стала непристойно шикарною! Або шикарною до непристойності

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк опублікувала яскравий кадр з келихом на фоні Ейфелевої вежі.