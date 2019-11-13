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Украинская красавица: Ольга Сумская в платье-вышиванке украсила обложку журнала

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.11.2019 - 12:57
Украинская красавица: Ольга Сумская в платье-вышиванке украсила обложку журнала
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса стала лицом сразу двух обложек издания

Известная актриса Ольга Сумская - одна из самых красивых женщин Украины, которая неоднократно вызывала восхищение своей неувядающей красотой - в свои 53 года она выглядит просто потрясающе. При этом вовсе не благодаря лишь макияжу или удачному ракурсу - звезда неоднократно публиковала фото без макияжа, поражая своей природной красотой. Неудивительно, что артистку пригласили стать лицом украинского журнала.

Ольга украсила сразу две обложки издания Ukrainian people, которые показала на своей странице в Instagram. На обоих фото она позирует в роскошном платье-вышиванке, прижимая руки к груди. Неброский макияж и красиво уложенные локоны завершают эффектный образ.

Отметим, что одна из обложек выполнена в желтом цвете, а другая – в синем. Сумская попросила подписчиков помочь ей определиться - какая же из них лучше?

Украинская красавица: Ольга Сумская в платье-вышиванке украсила обложку журнала

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Привіт, дорогі мої! От дилема... Стала обличчям відомого українського видання @ukrainian_people_magazine! Хочу у вас запитати, яка обкладинка краща? Жовта чи блакитна? Як на мене, обидві яскраві..Тож, з вами ми точно визначимось!
Вже незабаром! Відомі артисти, меценати, лікарі, благодійники, юристи, інвестори, телеведучі .. в проекті #100успішнихукраінців", - написала народная артистка под публикацией.

Пользователи сети оставили тысячи лайков под фото и принялись делиться своим мнение, заодно осыпая актрису комплиментами.

  • Олю, ти прекрасна на обох, але на жовтій справді більш знайома і рідна
  • Олечко, Гарні обидві, але на жовтій Ви більше схожа на себе і живіша
  • Жовта. Суцільна ніжність
  • Обе красивые, мне больше нравятся первая, где очаровательная улыбка
  • Мне больше жёлтая нравится. Более естественная.
  • Якби ж фото з другої обкладинки та на перший (синій) фон - було б ідеально)
  • Блакитну дуже відфотошопили, Ви там і на себе не дуже схожі
  • Жёлтая очень красивая
  • На жовтій обкладинці Вам сукня більше личіть, та й сам жовтий колір для обкладинки тепліший і приємніший
  • Жовта більш справжня, хоча ви красуня скрізь
  • Сто відсотків жовта там виглядаєте дуже класно)!
  • на блакитній наче несправжня

Украинская красавица: Ольга Сумская в платье-вышиванке украсила обложку журнала

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.

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