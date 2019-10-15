ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Вот в кого вы такая красавица": Ольга Сумская показала свою маму

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.10.2019 - 10:34
"Вот в кого вы такая красавица": Ольга Сумская показала свою маму
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Мама актрисы отпраздновала день рождения

53-летняя украинская актриса Ольга Сумская - настоящая красавица и в свои года может похвастаться цветущим внешним видом и отличной фигурой. Прекрасные внешние данные она передала и своим дочерям Антонине, которая вообще копия мамы, и младшей Анне. А судя по новым фото в Instagram артистки, это у них действительно в генах - звезда показала милые семейные кадры со своей мамой.

15 октября заслуженная артистка УССР Анна Ивановна Сумская отпраздновала свой 86-й день рождения в кругу семьи. Ольга поделилась трогательным снимком с нарядной мамой, которая держит в руках праздничный торт, а дочь нежно приобнимает ее сзади.

&quot;Вот в кого вы такая красавица&quot;: Ольга Сумская показала свою маму

Фото: Ольга Сумская с мамой (instagram.com/olgasumska)

Артистка также показала видео с празднования.

"Зі святом ПОКРОВИ,друзі! Наша Берегиня Ганна Іванівна,іменинниця,передає всім вітання! Святкуємо і насолоджуємось життєвими історіями у виконанні заслуженої артистки! Многая Літа МАМОЧКО,рідненька!" - душевно прокомментировала Сумская.

Видео: Ольга Сумская с мамой (instagram.com/olgasumska)

Подписчики актрисы поспешили присоединиться к поздравлениям и пожеланиям, а также отметили, что теперь понятно. в кого же Ольга получилась такой красавицей.

  • Долгих лет жизни вашей маме. Ольга,у вас точно мамин голос
  • Така гарна жінка!!!
  • Вітання!
  • З днем Народження! Многая літа!
  • Мої вітання, здоров'я! Так ось в кого Ви така красуня
  • Яка краса.... наші привітання!!! Ось тепер стало ясно в кого Ви така красуня!!!!
  • Твоя мама дуже гарна
  • Це- шедевр!
  • Вітаю пані Ганну зі святом. Бажаю їй всього найкращого))
  • Міцного здоров`я на довгі, довгі роки
  • Крепкого здоровья и Всех Благ. Такой Домашний очаг за столом, уют и гармония процветает

&quot;Вот в кого вы такая красавица&quot;: Ольга Сумская показала свою маму

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.

Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.

Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой "Все не безгрешны": Ольга Сумская рассказала об изменах мужа
Новости Украины Ольга Сумская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь