Сердце бьется с особым трепетом: Настя Каменских сделала важное обращение в связи с коронавирусом

Настя призывает к осознанности и ответственности
Многие зарубежные и украинские звезды не могут оставаться в стороне от глобальной проблемы распространения коронавируса. Потап и Настя Каменских — также среди ответственных граждан. Отметим, что в Украине коронавирусом заразились четверо человек. И они не путешествовали за границу! О чем сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады. А это значит, что меры предосторожности только ужесточатся. И каждому следует задуматься о своей безопасности и безопасности других. Украинские селебритис также пользуются своей популярностью. И обращаются к многомиллионной армии поклонников с просьбой не паниковать! А также следить за личной гигиеной. Настя Каменских поделилась своими жизненно важными правилам на период карантина.
Так, на своей instagram-страничке украинская красотка опубликовала большой пост на актуальную тему. Певица также призывает украинцев по возможности оставаться дома. По словам Насти, ее сердце бьется с особым трепетом.
“Ну что сказать, ребята! Сердце с особым трепетом бьется сейчас. Ты понимаешь, что весь мир объединяется в решениях ради здоровья. Я хочу, чтобы в каждом уголке планеты было максимум счастья и здоровья. Поэтому используем карантин как меру безопасности и как возможность побыть дома и заняться вопросами, на которые не хватало времени в обычной жизни”, — призывает Настя. Исполнительница в который раз подчеркнула, что изменения начинаются с каждого из нас. Поэтому необходимо проявить максимальную ответственность!
“Помните! Изменения начинаются с себя. Если каждый из нас будет проявлять осознанность и ответственность — мы быстренько победим все вирусы”, — пишет Каменских.
Фото: instagram.com/kamenskux
Далее Настя по пунктам перечислила, как заботиться о безопасности своей и близких.
Итак, предпринимаем самые простые меры, чтобы обезопасить себя и других:
“Как только закончится карантин, мы с вами вживую увидимся на моих концертах, а пока что мы с вами в онлайне! Здоровья всем. Хотите подборки фильмов/сериалов/книг от меня?” — подытожила Каменских.
Фолловеры Насти поспешили и на ее вопросы ответить, и поблагодарить за “пост ответственности”:
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Напомним, ранее Леди Гага мощно обратилась ко всему миру в связи с коронавирусом.