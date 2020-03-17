Сердце бьется с особым трепетом: Настя Каменских сделала важное обращение в связи с коронавирусом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя призывает к осознанности и ответственности

Многие зарубежные и украинские звезды не могут оставаться в стороне от глобальной проблемы распространения коронавируса. Потап и Настя Каменских — также среди ответственных граждан. Отметим, что в Украине коронавирусом заразились четверо человек. И они не путешествовали за границу! О чем сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады. А это значит, что меры предосторожности только ужесточатся. И каждому следует задуматься о своей безопасности и безопасности других. Украинские селебритис также пользуются своей популярностью. И обращаются к многомиллионной армии поклонников с просьбой не паниковать! А также следить за личной гигиеной. Настя Каменских поделилась своими жизненно важными правилам на период карантина.

Так, на своей instagram-страничке украинская красотка опубликовала большой пост на актуальную тему. Певица также призывает украинцев по возможности оставаться дома. По словам Насти, ее сердце бьется с особым трепетом.

“Ну что сказать, ребята! Сердце с особым трепетом бьется сейчас. Ты понимаешь, что весь мир объединяется в решениях ради здоровья. Я хочу, чтобы в каждом уголке планеты было максимум счастья и здоровья. Поэтому используем карантин как меру безопасности и как возможность побыть дома и заняться вопросами, на которые не хватало времени в обычной жизни”, — призывает Настя. Исполнительница в который раз подчеркнула, что изменения начинаются с каждого из нас. Поэтому необходимо проявить максимальную ответственность!

“Помните! Изменения начинаются с себя. Если каждый из нас будет проявлять осознанность и ответственность — мы быстренько победим все вирусы”, — пишет Каменских.

Фото: instagram.com/kamenskux

Далее Настя по пунктам перечислила, как заботиться о безопасности своей и близких.

Итак, предпринимаем самые простые меры, чтобы обезопасить себя и других:

Мыть руки с мылом, долго и тщательно. И чаще дезинфицировать телефон, который вы трогали на улице.

Избегайте скопления людей. У нас сейчас есть возможность немного сбавить свой ритм жизни, больше времени проводить с близкими людьми, смотреть вместе фильмы, общаться и строить планы.

Придерживайтесь основных советов специалистов. Если заметите симптомы недомогания - сразу же звоните семейному доктору!

Занимайтесь профилактикой. Дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом (желательно на воздухе или дома) и кушайте свежие фрукты и овощи.

Пейте больше воды. Вода — это жизнь!

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, родителей и бабушек с дедушками.

Будьте осознанными. И я верю, что скоро все будет хорошо!

“Как только закончится карантин, мы с вами вживую увидимся на моих концертах, а пока что мы с вами в онлайне! Здоровья всем. Хотите подборки фильмов/сериалов/книг от меня?” — подытожила Каменских.

Фолловеры Насти поспешили и на ее вопросы ответить, и поблагодарить за “пост ответственности”:

“Да Настя, Ви прави!!! Профилактика и больше позитива. Здоровья Вам”

“Я пою и танцую, веселюсь короче, так шо всем вирусам п......ц))”

“Давайте просто не будем бояться! С нами Бог, хотите верьте хотите нет”

“Завидую людям, которые сейчас могут наслаждаться уютом дома и быть со своими любимыми. Мой любимый с другой области, и мы сейчас не можем приехать друг к другу”

“Даааа хотим. Посоветуй фильм”

“Подборка сериалов)”

“Очень хотим! Спасибо большое за советы”

“Жду подборку фильмов и сериалов”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Леди Гага мощно обратилась ко всему миру в связи с коронавирусом.