"Говорила с Богом": Леди Гага мощно обратилась ко всему миру в связи с коронавирусом

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Леди Гага решила уйти на самокарантин

Зарубежные и украинские селебритис больше не могут оставаться в стороне глобальной проблемы распространения коронавируса. Знаменитости реагируют на пандемию, всячески призывая поклонников к осторожности и ответственности. Одну из наиболее решительных позиций заняла Леди Гага. 33-летняя американская певица опубликовала серию постов, призывая людей всего мира объединиться в одной борьбе. Также эпатажная исполнительница призналась, что решила на время самоизолироваться и сама себе “назначила” домашний карантин.

На своей instagram-страничке Стефани (настоящее имя Леди Гаги) опубликовала новый пост. Певица пристально смотрит в камеру. При этом демонстрируя свой якрий маникюр. На исполнительнице — черная толстовка с капюшоном. Она показывает жест “виктория” — символ мира.

Фото: instagram.com/ladygaga

“Ситуация заставляет задуматься, что значит чувствовать и быть человеком! Думаю, сейчас как никогда важно признать, что все мы являемся и должны быть сплоченным мировым сообществом. Но у нас не получится добиться этого без доброты. Мы должны принять, что будет еще время, когда мы будем чувствовать себя бессильными и бесконтрольным. Но мы можем заполнить эту “пустоту” добротой, став частью решения глобальной проблемы. Так мы получим контроль! Мы сможем исцелиться, научившись быть добрыми, и заботиться друг о друге и о себе в это время”, — обращается к многомиллионной армии фолловеров Леди Гага.

В свою очередь певица уже приняла некоторые меры. К примеру, она решила на время “залечь на дно” и уйти на домашний карантин. Исполнительница сделала милое фото с домашними любимчиками — с тремя французскими бульдогами.

Фото: instagram.com/ladygaga

“Я общалась с некоторыми врачами и учеными. Это не так просто для всех нас, но самое полезное, что мы можем сделать, — это уйти на самокарантин. Перестать тусоваться с людьми старше 65 лет и находиться в больших группах. Хотела бы я видеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать. Не хочу, чтобы они заболели, если у меня есть вирус. Пока что я зависаю дома со своими собаками”, — пишет певица.

“Сейчас важно проявлять доброту к больным и здоровым, которые испытывают страх. Это наша общая борьба. Я люблю тебя, мир! Мы все переживем это. Поверь мне, я говорила с Богом — она сказала, что у нас все будет хорошо”, — подытожила Гага.

Поклонники певицы поспешили оставит тысячи отзывов под ее новыми постами. Фолловеры исполнительницы были приятно удивлены ее активной позицией.

“Гагу в президенты”, “Даже Трамп не подобрал слова лучше, чем это сделала Гага”, “Самые мудрые слова за все время”, “Нашим политикам следует поучиться у Гаги”, “Потрясающая женщина”, — пишут поклонники Стефани.