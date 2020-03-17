Серце б'ється з особливим трепетом: Настя Каменських зробила важливе звернення у зв'язку з коронавірусом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя закликає до усвідомленості та відповідальності

Закордонні та українські зірки не можуть залишатися осторонь від глобальної проблеми поширення коронавіруса. Потап і Настя Каменських — також серед відповідальних громадян. Зазначимо, що в Україні коронавірусом заразилися четверо осіб. І вони не подорожували за кордон! Про що повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради. А це означає, що запобіжні заходи тільки посилюватимуться. І кожному слід замислитися про свою безпеку і безпеку інших. Українські селебрітіс також користуються своєю популярністю. І звертаються до багатомільйонної армії прихильників з проханням не панікувати! А також стежити за особистою гігієною. Настя Каменських поділилася своїми життєво важливими правилами на період карантину.

Так, на своїй instagram-сторінці українська красуня опублікувала великий піст на актуальну тему. Співачка також закликає українців по можливості залишатися вдома. За словами Насті, її серце б'ється з особливим трепетом.

“Ну що сказати, хлопці! Серце з особливим трепетом б'ється зараз. Ти розумієш, що весь світ об'єднується в рішеннях заради здоров'я. Я хочу, щоб у кожному куточку планети було максимум щастя і здоров'я. Тому використовуємо карантин як захід безпеки і як можливість побути вдома і зайнятися питаннями, на які не вистачало часу в звичайному житті", — закликає Настя. Виконавиця вкотре підкреслила, що зміни починаються з кожного з нас. Тому необхідно проявити максимальну відповідальність!

“Пам'ятайте! Зміни починаються з себе. Якщо кожен з нас буде проявляти усвідомленість і відповідальність — ми швиденько переможемо всі віруси", — пише Каменських.

Фото: instagram.com/kamenskux

Далі Настя по пунктах перерахувала, як дбати про безпеку своєї і близьких.

Отже, робимо найпростіші заходи, щоб убезпечити себе та інших:

Мити руки з милом, довго і ретельно. І частіше дезінфікувати телефон, який ви чіпали на вулиці.

Уникайте скупчення людей. У нас зараз є можливість трохи зменшити свій ритм життя, більше часу проводити з близькими людьми, дивитися разом фільми, спілкуватися і будувати плани.

Дотримуйтеся основних порад фахівців. Якщо помітите симптоми нездужання - відразу ж телефонуйте до сімейного лікаря!

Займайтеся профілактикою. Дихайте свіжим повітрям, займайтеся спортом (бажано на повітрі або будинку) і їжте свіжі фрукти і овочі.

Пийте більше води. Вода — це життя!

Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, батьків і бабусь з дідусями.

Будьте усвідомленими. І я вірю, що скоро все буде добре!

“Як тільки закінчиться карантин, ми з вами наживо побачимося на моїх концертах, а поки що ми з вами в онлайні! Здоров'я всім. Хочете добірки фільмів/серіалів/книг від мене?" — підсумувала Каменських.

Фолловери Насті поспішили і на її питання відповісти, і подякувати за "пост відповідальності":

“Так Настя, Ви праві!!! Профілактика і більше позитиву. Здоров'я Вам"

“Я співаю і танцюю, веселюся коротше, так шо всім вірусам п......ц))"

“Давайте просто не будемо боятися! З нами Бог, хочете вірте хочете ні"

“Заздрю людям, які зараз можуть насолоджуватися затишком будинку і бути зі своїми коханими. Мій улюблений з іншої області, і ми зараз не можемо приїхати один до одного"

“Даааа хочемо. Порадь фільм"

"Добірка серіалів)"

“Дуже хочемо! Спасибі велике за поради"

"Чекаю добірку фільмів і серіалів"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Леді Гага потужно звернулася до усього світу у зв'язку з коронавірусом.